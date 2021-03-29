АЛРОСА присоединилась к Глобальному договору ООН

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АЛРОСА стала участником крупнейшей международной инициативы в области устойчивого развития, реализуемой под эгидой Организации Объединенных Наций в соответствии с ее принципами и ценностями в целях расширения международного сотрудничества и решения глобальных проблем.

Глобальный договор Организации Объединенных Наций (ГД ООН) является крупнейшей добровольной международной инициативой, призванной стимулировать бизнес следовать принципам устойчивого развития, внедрять практики ответственного ведения бизнеса, а также ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности в этой сфере.

Став участником ГД ООН, АЛРОСА подтвердила свою приверженность десяти его основополагающим принципам, а также намерение способствовать решению глобальных проблем, внося вклад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН до 2030 года.

«Присоединение к Глобальному договору ООН является для АЛРОСА важным шагом на пути постоянного совершенствования своего подхода к ответственному ведению бизнеса. Подтверждая обязательства сделать десять принципов ГД ООН частью стратегии, корпоративной культуры и ежедневной деятельности Компании, мы планируем уделить первоочередное внимание областям и Целям в области устойчивого развития ООН, наиболее существенным с точки зрения вклада АЛРОСА, в том числе решению проблемы изменения климата, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению ответственной и прозрачной цепочки поставок, увеличению социально-экономического благосостояния регионов присутствия. Мы также намерены активно вовлекать наших партнеров и клиентов к решению данных задач и обмену лучшими практиками», - отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.



