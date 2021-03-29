Эксклюзив
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
Сегодня
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
АЛРОСА присоединилась к Глобальному договору ООН
Глобальный договор Организации Объединенных Наций (ГД ООН) является крупнейшей добровольной международной инициативой, призванной стимулировать бизнес следовать принципам устойчивого развития, внедрять практики ответственного ведения бизнеса, а также ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности в этой сфере.
Став участником ГД ООН, АЛРОСА подтвердила свою приверженность десяти его основополагающим принципам, а также намерение способствовать решению глобальных проблем, внося вклад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН до 2030 года.
«Присоединение к Глобальному договору ООН является для АЛРОСА важным шагом на пути постоянного совершенствования своего подхода к ответственному ведению бизнеса. Подтверждая обязательства сделать десять принципов ГД ООН частью стратегии, корпоративной культуры и ежедневной деятельности Компании, мы планируем уделить первоочередное внимание областям и Целям в области устойчивого развития ООН, наиболее существенным с точки зрения вклада АЛРОСА, в том числе решению проблемы изменения климата, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению ответственной и прозрачной цепочки поставок, увеличению социально-экономического благосостояния регионов присутствия. Мы также намерены активно вовлекать наших партнеров и клиентов к решению данных задач и обмену лучшими практиками», - отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.