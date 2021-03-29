Fitch подтвердило рейтинг Signet на уровне «В»

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило на уровне «В» рейтинги Signet Jewelers Limited и Signet Group Limited, включая их долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ). Прогноз пересмотрен с «негативного» на «позитивный».

Рейтинги Signet отражают значительный перерыв в бизнесе, вызванный пандемией коронавируса, которая привела к снижению выручки на 15% в 2020 году, до $5,2 млрд. В результате показатель EBITDA снизился примерно на 30% и составил около $350 млн в 2020 году.

Позитивный прогноз отражает укрепление показателей Signet в течение всего года.

Fitch Ratings может повысить рейтинг Signet до «B+», если компания будет соответствовать прогнозам агентства на 2021 год, включая восстановление EBITDA до $450 млн при росте выручки на 11%, до $5,8 млрд.



Алекс Шишло для Rough&Polished





