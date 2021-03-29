Эксклюзив

Lucapa сужает поиск кимберлитов

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...

29 марта 2021

Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

22 марта 2021

Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»

Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...

15 марта 2021

Стремиться к совершенству

В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...

08 марта 2021

Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл

Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...

01 марта 2021

Fitch подтвердило рейтинг Signet на уровне «В»

Сегодня
Новости
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило на уровне «В» рейтинги Signet Jewelers Limited и Signet Group Limited, включая их долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ). Прогноз пересмотрен с «негативного» на «позитивный».
Рейтинги Signet отражают значительный перерыв в бизнесе, вызванный пандемией коронавируса, которая привела к снижению выручки на 15% в 2020 году, до $5,2 млрд. В результате показатель EBITDA снизился примерно на 30% и составил около $350 млн в 2020 году.
Позитивный прогноз отражает укрепление показателей Signet в течение всего года.
Fitch Ratings может повысить рейтинг Signet до «B+», если компания будет соответствовать  прогнозам агентства  на 2021 год, включая восстановление EBITDA до $450 млн при росте выручки на 11%, до $5,8 млрд.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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