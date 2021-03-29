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01 марта 2021
На гонконгском аукционе розовый бриллиант может принести 38 млн долларов
Фото: Christie's
Ожидается, что большой пурпурно-розовый бриллиант будет продан за 25-38 млн долларов США на распродаже Christie’s Magnificent Jewels в Гонконге, намеченной на 23 мая.
Бриллиант «Сакура» (“Sakura”) типа IIа яркого пурпурно-розового цвета весом 15,81 карата без внутренних включений - один из ярких моментов мероприятия, которое пройдет вживую.
Считается, что лишь не более 10 процентов розовых бриллиантов весят более одной пятой карата. Но этот розовый бриллиант - самый крупный из когда-либо выставленных на аукционе. Его вес составляет 15,81 карата.
По данным аукционного дома, только 4% розовых бриллиантов имеют достаточно глубокий цвет, чтобы их можно было назвать «яркими». Бриллиант «Сакура» получил такую оценку за идеальную насыщенность замечательного розового цвета с вторичным пурпурным оттенком.
Викки Сек (Vickie Sek), руководитель отдела ювелирных украшений Christie's в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказала, что Christie's на своих аукционах выставляла на продажу одни из самых крупных и редких розовых бриллиантов в истории, в том числе камень «Розовое наследие Уинстона» (“The Winston Pink Legacy”), проданный в Женеве в 2018 году, который до сих пор является рекордсменом аукционов по цене за карат среди всех розовых бриллиантов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished