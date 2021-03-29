АЛРОСА переносит апрельские торги на конец месяца

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Компания заявила, что приняла решение перенести торговую сессию для постоянных клиентов, первоначально запланированную на 12 апреля, на последнюю декаду месяца с целью поддержать равновесие, сложившееся на рынке алмазного сырья.

«Мы рады наблюдать продолжающееся восстановление отрасли и устойчивый интерес клиентов к нашей продукции. В то же время, в текущих обстоятельствах сохранение баланса спроса и предложения на рынке алмазного сырья видится нам как никогда важным. Для поддержания равновесия на рынке и предотвращения накопления избыточных стоков клиентам необходимо иметь достаточно времени на получение, переработку и реализацию ранее закупленного сырья. Поэтому мы приняли решение провести очередную торговую сессию на неделю позже, чем было предусмотрено графиком – она начнется 19 апреля», - прокомментировал Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА.



