Эксклюзив

Lucapa сужает поиск кимберлитов

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...

29 марта 2021

Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

22 марта 2021

Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»

Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...

15 марта 2021

Стремиться к совершенству

В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...

08 марта 2021

Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл

Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...

01 марта 2021

АЛРОСА переносит апрельские торги на конец месяца

Сегодня
Новости
Компания заявила, что приняла решение перенести торговую сессию для постоянных клиентов, первоначально запланированную на 12 апреля, на последнюю декаду месяца с целью поддержать равновесие, сложившееся на рынке алмазного сырья.
«Мы рады наблюдать продолжающееся восстановление отрасли и устойчивый интерес клиентов к нашей продукции. В то же время, в текущих обстоятельствах сохранение баланса спроса и предложения на рынке алмазного сырья видится нам как никогда важным. Для поддержания равновесия на рынке и предотвращения накопления избыточных стоков клиентам необходимо иметь достаточно времени на получение, переработку и реализацию ранее закупленного сырья. Поэтому мы приняли решение провести очередную торговую сессию на неделю позже, чем было предусмотрено графиком – она начнется 19 апреля», - прокомментировал Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА.

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