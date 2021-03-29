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01 марта 2021

Алмазный сектор Анголы готов к росту по мере осуществления реформ

Сегодня
Новости
По данным Mining Review, алмазный сектор Анголы будет расти после реформ, проведенных правительством за последние несколько лет.
По словам старшего юриста юридической фирмы Eversheds Sutherland Ахмеда Абдель-Хакама (Ahmed Abdel-Hakam), проводимая в настоящее время правильная политика помогает двигать алмазный сектор Анголы в верном направлении.
«Несколько лет назад законодательство в Анголе, возможно, вызывало недовольство, - сказал он во время вебинара, проведенного ассоциацией работодателей MRA/AM под названием «Инвестиции в жемчужину Центральной Африки: изменение регламентирования с целью расширения алмазного сектора Анголы». - Однако под новым руководством произошел существенный сдвиг в политике, и это улучшило алмазный сектор страны».
В настоящее время доверие инвесторов к политике и законодательству страны все еще остается слабым, но правительство обновило свое законодательство с тем, чтобы обеспечить горнодобывающему сектору движение вперед.
Ангола создала национальное агентство ресурсов, новый валютный режим, а также ввела технические правила для сбыта необработанных алмазов. До реформ в алмазодобывающую и ограночную промышленность вкладывались значительные государственные инвестиции. В настоящее время в Анголе разрабатываются только 40% известных алмазных ресурсов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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