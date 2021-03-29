Эксклюзив
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
Алмазный сектор Анголы готов к росту по мере осуществления реформ
По словам старшего юриста юридической фирмы Eversheds Sutherland Ахмеда Абдель-Хакама (Ahmed Abdel-Hakam), проводимая в настоящее время правильная политика помогает двигать алмазный сектор Анголы в верном направлении.
«Несколько лет назад законодательство в Анголе, возможно, вызывало недовольство, - сказал он во время вебинара, проведенного ассоциацией работодателей MRA/AM под названием «Инвестиции в жемчужину Центральной Африки: изменение регламентирования с целью расширения алмазного сектора Анголы». - Однако под новым руководством произошел существенный сдвиг в политике, и это улучшило алмазный сектор страны».
В настоящее время доверие инвесторов к политике и законодательству страны все еще остается слабым, но правительство обновило свое законодательство с тем, чтобы обеспечить горнодобывающему сектору движение вперед.
Ангола создала национальное агентство ресурсов, новый валютный режим, а также ввела технические правила для сбыта необработанных алмазов. До реформ в алмазодобывающую и ограночную промышленность вкладывались значительные государственные инвестиции. В настоящее время в Анголе разрабатываются только 40% известных алмазных ресурсов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished