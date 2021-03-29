Алмазный сектор Анголы готов к росту по мере осуществления реформ

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По данным Mining Review, алмазный сектор Анголы будет расти после реформ, проведенных правительством за последние несколько лет.

По словам старшего юриста юридической фирмы Eversheds Sutherland Ахмеда Абдель-Хакама (Ahmed Abdel-Hakam), проводимая в настоящее время правильная политика помогает двигать алмазный сектор Анголы в верном направлении.

«Несколько лет назад законодательство в Анголе, возможно, вызывало недовольство, - сказал он во время вебинара, проведенного ассоциацией работодателей MRA/AM под названием «Инвестиции в жемчужину Центральной Африки: изменение регламентирования с целью расширения алмазного сектора Анголы». - Однако под новым руководством произошел существенный сдвиг в политике, и это улучшило алмазный сектор страны».

В настоящее время доверие инвесторов к политике и законодательству страны все еще остается слабым, но правительство обновило свое законодательство с тем, чтобы обеспечить горнодобывающему сектору движение вперед.

Ангола создала национальное агентство ресурсов, новый валютный режим, а также ввела технические правила для сбыта необработанных алмазов. До реформ в алмазодобывающую и ограночную промышленность вкладывались значительные государственные инвестиции. В настоящее время в Анголе разрабатываются только 40% известных алмазных ресурсов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





