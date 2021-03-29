Petra Diamonds задерживает публикацию отчета о предполагаемых нарушениях прав человека на руднике в Танзании

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Petra Diamonds решила отложить публикацию своего отзыва о независимом расследовании предполагаемых нарушений прав человека на ее руднике Вильямсон (Williamson) в Танзании.

Компания заявила, что недавно получила дополнительную информацию, касающуюся обвинений, которая поможет при подготовке ее отчета.

Теперь алмазодобывающая компания ожидает, что ее отчет о расследовании будет опубликован к концу апреля.

На прошлой неделе британский корпоративный надзорный орган RAID заявил, что собрал новые доказательства того, что охранники, нанятые Petra Diamonds на руднике Вильямсон, по-прежнему нарушают права человека.

Отчет RAID содержал показания очевидцев, утверждающих, что охранники Zenith Security, работающие на алмазном руднике Вильямсон, намеренно заменяли резиновые пули металлической дробью в своем оружии, чтобы запугать жителей, которые вошли на территорию концессии компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





