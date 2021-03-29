Эксклюзив
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
Проводимая L’ÉCOLE выставка рассказывает о 3000-летней истории золотых ювелирных украшений Китая
Выставка «Искусство золота. 3000 лет китайских сокровищ» курируется ведущими ювелирными экспертами L’ÉCOLE. На выставке представлено более 50 древних шедевров, отобранных из редкой коллекции Менди Сюань (Mengdie Xuan), в которых исследуются развивающиеся на протяжении трех тысячелетий техники, использовавшиеся в районах от центрального Китая до Гималаев.
На выставке представлены ожерелья, заколки для волос, браслеты, броши, поясные пряжки и многое другое. Выставка «Искусство золота, 3000 лет китайских сокровищ» направлена на просвещение и прославление богатых традиций изготовления ювелирных изделий в Китае.
В коллекции изобилуют природные мотивы: пара браслетов династии Ляо с изображением птиц, летящих по цветочному небу, и золотое украшение в виде цикады с брюшком из турмалина времен династии Мин.
Коллекция китайских украшений была бы неполной, если бы не подняли свои золотые головы создания из легенд. Выдающиеся экспонаты включают в себя золотое кольцо династии Цин с отлитыми драконами, а также идеальную пару серег династии Ляо в форме феникса.
Выставка открыта для публики до 29 августа и проводится в помещении L’ÉCOLE в Центре культуры и искусства «K11 Musea» Гонконга. Бесплатные экскурсии доступны на кантонском, английском и китайском языках после регистрации. Два специальных занятия соответственно под руководством геммолога и ювелира предлагаются в качестве получения опыта «вне рамок выставки».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished