Проводимая L’ÉCOLE выставка рассказывает о 3000-летней истории золотых ювелирных украшений Китая

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Школа ювелирного искусства L’ÉCOLE компании Van Cleef & Arpels представляет ретроспективу исключительных китайских украшений на проходящей в настоящее время в Гонконге выставке, где все, что блестит, будет только золотом, согласно сообщениям СМИ.

Выставка «Искусство золота. 3000 лет китайских сокровищ» курируется ведущими ювелирными экспертами L’ÉCOLE. На выставке представлено более 50 древних шедевров, отобранных из редкой коллекции Менди Сюань (Mengdie Xuan), в которых исследуются развивающиеся на протяжении трех тысячелетий техники, использовавшиеся в районах от центрального Китая до Гималаев.

На выставке представлены ожерелья, заколки для волос, браслеты, броши, поясные пряжки и многое другое. Выставка «Искусство золота, 3000 лет китайских сокровищ» направлена на просвещение и прославление богатых традиций изготовления ювелирных изделий в Китае.

В коллекции изобилуют природные мотивы: пара браслетов династии Ляо с изображением птиц, летящих по цветочному небу, и золотое украшение в виде цикады с брюшком из турмалина времен династии Мин.

Коллекция китайских украшений была бы неполной, если бы не подняли свои золотые головы создания из легенд. Выдающиеся экспонаты включают в себя золотое кольцо династии Цин с отлитыми драконами, а также идеальную пару серег династии Ляо в форме феникса.

Выставка открыта для публики до 29 августа и проводится в помещении L’ÉCOLE в Центре культуры и искусства «K11 Musea» Гонконга. Бесплатные экскурсии доступны на кантонском, английском и китайском языках после регистрации. Два специальных занятия соответственно под руководством геммолога и ювелира предлагаются в качестве получения опыта «вне рамок выставки».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





