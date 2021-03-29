Эксклюзив
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
В центре огранки алмазов Сурате снова отмечен резкий рост заражений коронавирусом
Представители городского здравоохранения полагают, что при текущем сценарии алмазной отрасли придется строго следовать стандартной операционной процедуре (СОП), чтобы ограничить рост числа случаев заболевания и предотвратить выход ситуации из-под контроля.
Согласно публикации в Times of India, представители здравоохранения заявили, что перегруженная рабочая среда и отсутствие масок вызывают распространение инфекции. Торговля алмазами обычно происходит на открытых площадках, но отсутствует социальное дистанцирование. В офисах торговли алмазами и на ограночных предприятиях нет надлежащей вентиляции по соображениям безопасности, а работники сидят очень близко друг к другу. «На алмазных предприятиях города наблюдается постоянный и резкий рост случаев заболевания COVID-19. Раньше всплеск был в районах, где есть текстильные предприятия, и были предприняты попытки постоянно проверять эти районы», - отметил высокопоставленный сотрудник здравоохранения муниципалитета. Из 13 443 выборочных тестов, проведенных с 14 по 28 марта, 398 человек были признаны COVID-положительными в этих зонах. «Алмазная промышленность должна строго соблюдать СОП, разработанные муниципалитетом. Мы также ускорим вакцинацию в этих районах», - сказал сотрудник здравоохранения муниципалитета.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished