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01 марта 2021

В центре огранки алмазов Сурате снова отмечен резкий рост заражений коронавирусом

Сегодня
Новости
Предприятия по огранке алмазов в Сурате снова превращаются в рассадник коронавирусной инфекции, поскольку в городе растет число случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Суратской муниципальной корпорации (Surat Municipal Corporation, SMC), согласно публикации в Times of India.
Представители городского здравоохранения полагают, что при текущем сценарии алмазной отрасли придется строго следовать стандартной операционной процедуре (СОП), чтобы ограничить рост числа случаев заболевания и предотвратить выход ситуации из-под контроля.
Согласно публикации в Times of India, представители здравоохранения заявили, что перегруженная рабочая среда и отсутствие масок вызывают распространение инфекции. Торговля алмазами обычно происходит на открытых площадках, но отсутствует социальное дистанцирование. В офисах торговли алмазами и на ограночных предприятиях нет надлежащей вентиляции по соображениям безопасности, а работники сидят очень близко друг к другу. «На алмазных предприятиях города наблюдается постоянный и резкий рост случаев заболевания COVID-19. Раньше всплеск был в районах, где есть текстильные предприятия, и были предприняты попытки постоянно проверять эти районы», - отметил высокопоставленный сотрудник здравоохранения муниципалитета. Из 13 443 выборочных тестов, проведенных с 14 по 28 марта, 398 человек были признаны COVID-положительными в этих зонах. «Алмазная промышленность должна строго соблюдать СОП, разработанные муниципалитетом. Мы также ускорим вакцинацию в этих районах», - сказал сотрудник здравоохранения муниципалитета.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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