Эксклюзив

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01 марта 2021

BlueRock Diamonds продала три алмаза ювелирного качества за 214 000 долларов США

Сегодня
Новости
Компания BlueRock Diamonds продала три алмаза ювелирного качества, добытые на своем руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, за 214 000 долларов США.
Алмазы весили 8,4 карата, 10,6 карата и 9,7 карата и были проданы за 88 000, 73 000 и 53 000 долларов соответственно.
«Продажа этих трех драгоценных камней последовала за продажей камня весом 14,8 карата за 170 000 долларов в январе», - сказал исполнительный председатель BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston).
Лицензионный участок Кареевлей охватывает 3000 га и содержит пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок с совокупными предполагаемыми ресурсами 10,4 млн тонн руды или 516 200 каратов алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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