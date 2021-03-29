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01 марта 2021

De Beers обеспечивает стабильность Anglo American

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Новости
Согласно отчету агентства по оценке рисков Moody's, De Beers, дочерняя компания Anglo American, обеспечивает стабильность диверсифицированной группе, а также улучшает ее бизнес-профиль.
В отчете говорится, что De Beers обеспечивает географическую диверсификацию бизнеса Anglo American, поскольку она производит большую часть своих алмазов в Ботсване, стране со стабильным рейтингом A2, что помогает уменьшить зависимость Anglo American от активов в Южной Африке, у которой отрицательный рейтинг Ba2.
«Мы рассматриваем высокую подверженность риску денежных потоков и прибыли, генерируемых активами Anglo American в Южной Африке, как ограничение для рейтинга этой корпорации. Без De Beers южноафриканские активы Anglo American вносили бы еще большую долю в ее EBITDA», - говорится в отчете.
Географическая структура спроса на алмазы отличается от географической структуры спроса на такие металлы, как медь и железная руда, где на Китай приходится 50% или более мирового спроса.
На США приходится около 45% спроса на алмазы, а на Китай - около 30%. На другие страны, преимущественно страны с высоким уровнем дохода в Европе и на Ближнем Востоке, а также на Японию приходится 25%.
Moody's подчеркивает, что мировые поставки алмазного сырья сконцентрированы в руках De Beers, на 85% принадлежащей Anglo American, и российской АЛРОСА (со стабильным рейтингом Baa2), на которые приходится более 50% мирового объема сбыта алмазного сырья в долларах и чуть менее 50% мирового объема производства.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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