Эксклюзив
Lucapa сужает поиск кимберлитов
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29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
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22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
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08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
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01 марта 2021
De Beers обеспечивает стабильность Anglo American
В отчете говорится, что De Beers обеспечивает географическую диверсификацию бизнеса Anglo American, поскольку она производит большую часть своих алмазов в Ботсване, стране со стабильным рейтингом A2, что помогает уменьшить зависимость Anglo American от активов в Южной Африке, у которой отрицательный рейтинг Ba2.
«Мы рассматриваем высокую подверженность риску денежных потоков и прибыли, генерируемых активами Anglo American в Южной Африке, как ограничение для рейтинга этой корпорации. Без De Beers южноафриканские активы Anglo American вносили бы еще большую долю в ее EBITDA», - говорится в отчете.
Географическая структура спроса на алмазы отличается от географической структуры спроса на такие металлы, как медь и железная руда, где на Китай приходится 50% или более мирового спроса.
На США приходится около 45% спроса на алмазы, а на Китай - около 30%. На другие страны, преимущественно страны с высоким уровнем дохода в Европе и на Ближнем Востоке, а также на Японию приходится 25%.
Moody's подчеркивает, что мировые поставки алмазного сырья сконцентрированы в руках De Beers, на 85% принадлежащей Anglo American, и российской АЛРОСА (со стабильным рейтингом Baa2), на которые приходится более 50% мирового объема сбыта алмазного сырья в долларах и чуть менее 50% мирового объема производства.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished