Botswana Diamonds увеличивает операционный убыток

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Зарегистрированная на двух биржах компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, зафиксировала операционный убыток в размере 195 000 фунтов стерлингов за шесть месяцев, закончившихся в декабре 2020 года, что на 1 000 фунтов стерлингов больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Операционный убыток компании за год, закончившийся 30 июня 2020 года, составил 391 000 фунтов стерлингов.

Активы Botswana Diamonds на конец полугодия, завершившегося в декабре 2020 года, составили 8,3 млн фунтов стерлингов.

Компания заявила, что был достигнут «прогресс» на совместном предприятии Maibwe в Ботсване, проводящем дальнейший отбор проб керна, которые изучаются в Канаде на предмет выявление новых микроалмазов.

Согласно компании, результаты этой работы с микроалмазами позволят ликвидатору ботсванской государственной медно-никелевой компании BCL, которая является «хромой уткой» в этом совместном предприятии, принять решение о его стоимости, чтобы оно могло развиваться, говорится в сообщении.

Botswana Diamonds также заявила, что добилась «значительного прогресса» в своих проектах по разработке алмазов как в Ботсване, так и в Южной Африке.

В январе прошлого года она сообщила, что собирает 363 000 фунтов стерлингов для финансирования текущих геологоразведочных работ в Южной Африке и Ботсване, а также для пополнения оборотного капитала.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





