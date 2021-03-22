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Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
Вчера
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Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
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Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
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01 марта 2021
Botswana Diamonds увеличивает операционный убыток
Операционный убыток компании за год, закончившийся 30 июня 2020 года, составил 391 000 фунтов стерлингов.
Активы Botswana Diamonds на конец полугодия, завершившегося в декабре 2020 года, составили 8,3 млн фунтов стерлингов.
Компания заявила, что был достигнут «прогресс» на совместном предприятии Maibwe в Ботсване, проводящем дальнейший отбор проб керна, которые изучаются в Канаде на предмет выявление новых микроалмазов.
Согласно компании, результаты этой работы с микроалмазами позволят ликвидатору ботсванской государственной медно-никелевой компании BCL, которая является «хромой уткой» в этом совместном предприятии, принять решение о его стоимости, чтобы оно могло развиваться, говорится в сообщении.
Botswana Diamonds также заявила, что добилась «значительного прогресса» в своих проектах по разработке алмазов как в Ботсване, так и в Южной Африке.
В январе прошлого года она сообщила, что собирает 363 000 фунтов стерлингов для финансирования текущих геологоразведочных работ в Южной Африке и Ботсване, а также для пополнения оборотного капитала.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished