Цены на младшие металлы платиновой группы - рутений и иридий - вырастут в 2022 году

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Ожидается, что средняя цена на младшие металлы платиновой группы (МПГ) рутений и иридий в следующем году вырастет, поскольку цены на платину и палладий снизятся из-за новых поставок, сообщает MiningMx со ссылкой на исследовательский дом SFA Oxford.

Наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров SFA Oxford Стивен Форрест (Stephen Forrest) заявил на конференции в Йоханнесбурге в ходе Дня индустрии МПГ, что предложение металлов платиновой группы со стороны Южной Африки будет расти по мере того, как закрытые рудники начинают снова открываться.

«Покупка новой машины занимает последнее место в головах людей … кроме того, поскольку люди, скорее всего, будут покупать электромобили, спрос на платину и палладий снизится, - сказал он. - Таким образом, по сравнению с общей корзиной, младшие металлы иридий и рутений, вероятно, обгонят остальные по цене».

Цена на иридий недавно достигла рекордного уровня в 6 000 долларов США за унцию.

Ожидается, что средняя цена на платину составит 1 200 долларов США за унцию.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





