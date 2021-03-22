Высокий спрос на украшения с природными бриллиантами в США - De Beers

Сегодня Новости

Компания De Beers сообщила, что в период праздников в США наблюдались положительные тенденции спроса на природные бриллианты.

В последнем докладе компании Diamond Insight «Flash» говорится, что, несмотря на проблемы, возникшие в 2020 году, потребители в США в четвертом квартале этого года продемонстрировали высокий спрос на ювелирные изделия с бриллиантами, который опередил спрос на другие категории предметов роскоши и одежду.

«Беседы с розничными торговцами выявили высокий потребительский спрос на классические украшения с бриллиантами», - говорится в докладе.

Компания сообщила, что ее исследование, проведенное в этом месяце, также показало, что стремление к качеству и долговременной ценности среди покупателей, как ожидается, сохранится: 88% опрошенных потребителей в США заявили, что, по их мнению, лучше инвестировать в меньшее количество вещей лучшего качества, чем в товары, которые модны, но жизнь их коротка.

Согласно De Beers, ее исследование также показывает, что в настоящее время растет осведомленность потребителей в США о синтетических или выращенных в лаборатории бриллиантах (lab-grown diamonds, LGD).

Потребители отделили природные бриллианты от выращенных в лаборатории, отнеся к первым такие важные категории испытываемых ощущений, как «аутентичность» (60% против 6% для LGD); «романтичность» (41% против 6% для LGD); и «чувство собственной особенности» (37% против 3% для LGD).

«Основное беспокойство потребителей в США по поводу LGD по-прежнему вызывает то, что они не так редки, как природные бриллианты, и не будут сохранять свою ценность с течением времени, при этом 7 из 10 потребителей заявили, что не будут платить более 1 000 долларов за украшение с LGD», - говорится в докладе De Beers.

«Хотя 47% потребителей не согласны с утверждением, что выращенные в лаборатории бриллианты «настоящие», потребители все равно будут рассматривать возможность их приобретения, поскольку они воспринимаются как «забавные» и «модные», стоят меньше, чем природные бриллианты, и рассматриваются как альтернатива одежде или кожаным изделиям при покупке для себя», - отмечает компания.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



