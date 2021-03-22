Эксклюзив
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
Вчера
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
В феврале экспорт ювелирных изделий из Гонконга вырос на 22,7%
Импорт ювелирных изделий также показал тенденцию к росту в годовом исчислении, составив 20,5% в феврале и 28,3% в январе-феврале 2021 года.
По данным бюро, общий экспорт товаров вырос на 37,6%, что отражает резкий рост экспорта из Гонконга и оживление мировой торговли. По мнению рыночных аналитиков, экономика Китая и улучшение экономической ситуации на многих развитых рынках в ближайшем будущем поддержат экспорт товаров из Гонконга.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished