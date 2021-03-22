Эксклюзив

Lucapa сужает поиск кимберлитов

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...

Вчера

Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

22 марта 2021

Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»

Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...

15 марта 2021

Стремиться к совершенству

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Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл

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01 марта 2021

В феврале экспорт ювелирных изделий из Гонконга вырос на 22,7%

Сегодня
Новости
Данные Бюро переписи населения и статистики Гонконга показали, что экспорт ювелирных изделий оттуда в феврале этого года существенно вырос благодаря устойчивому восстановлению мировой торговли этим видом продукции. Рост экспорта ювелирных украшений и бытовых изделий из золота и серебра составил 22,7% в годовом исчислении. Экспорт в этой товарной категории в январе-феврале увеличился на 20,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Импорт ювелирных изделий также показал тенденцию к росту в годовом исчислении, составив 20,5% в феврале и 28,3% в январе-феврале 2021 года.
По данным бюро, общий экспорт товаров вырос на 37,6%, что отражает резкий рост экспорта из Гонконга и оживление мировой торговли. По мнению рыночных аналитиков, экономика Китая и улучшение экономической ситуации на многих развитых рынках в ближайшем будущем поддержат экспорт товаров из Гонконга.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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