В феврале экспорт ювелирных изделий из Гонконга вырос на 22,7%

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Данные Бюро переписи населения и статистики Гонконга показали, что экспорт ювелирных изделий оттуда в феврале этого года существенно вырос благодаря устойчивому восстановлению мировой торговли этим видом продукции. Рост экспорта ювелирных украшений и бытовых изделий из золота и серебра составил 22,7% в годовом исчислении. Экспорт в этой товарной категории в январе-феврале увеличился на 20,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Импорт ювелирных изделий также показал тенденцию к росту в годовом исчислении, составив 20,5% в феврале и 28,3% в январе-феврале 2021 года.

По данным бюро, общий экспорт товаров вырос на 37,6%, что отражает резкий рост экспорта из Гонконга и оживление мировой торговли. По мнению рыночных аналитиков, экономика Китая и улучшение экономической ситуации на многих развитых рынках в ближайшем будущем поддержат экспорт товаров из Гонконга.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





