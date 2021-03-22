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Lucapa Diamond добыла еще три алмаза массой свыше 100 каратов на руднике Луло
Фото: Lucapa Diamond
Компания Lucapa Diamond добыла три алмаза массой свыше 100 каратов на руднике Луло (Lulo) в Анголе. В сообщении компании говорится, что один алмаз массой 131 карат, типа IIa, цвета D; другой массой 118 каратов, коричневого цвета; и третий алмаз массой 133 карата серого цвета и более низкого качества.
За последние три месяца на участке 46 рудника Луло были извлечены шесть алмазов массой свыше 100 каратов, что подтверждает недавнее повышение его статуса до горнодобывающего участка Луло с лучшим показателем залегания алмазов массой свыше 100 каратов.
Этот участок производит один алмаз весом более 100 каратов при добыче каждых 20 000 кубометров гравия.
«Водосборный бассейн Кангидж (Canguige) и прилегающие к нему приоритетные кимберлиты уже находятся в центре внимания программы разведки кимберлитов в рамках совместного предприятия на проекте Луло, и частое извлечение крупных ценных алмазов подкрепляет перспективность этого района», - отмечает Lucapa Diamond.
На сегодняшний день на руднике Луло, промышленная добыча на котором ведется с 2015 года, было добыто 22 алмаза весом более 100 каратов, в том числе камень типа IIa, цвета D, весом 404 карата.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished