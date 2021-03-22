Malabar Gold and Diamonds объявила о планах потратить 220 млн долларов на открытие 56 магазинов по всему миру

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27 марта компания Malabar Gold and Diamonds объявила о плане инвестировать 220 млн долларов США в расширение своей розничной сети в Индии и на других ключевых рынках путем открытия 56 новых магазинов в этом году.

Этот индийский бренд ювелирных изделий из золота и бриллиантов заявил, что в течение 2021-2022 финансового года откроет 40 новых магазинов по всей Индии и 16 на других международных рынках.

Ожидается, что этот шаг создаст 1 750 рабочих мест. Компания Malabar Gold & Diamonds, основанная в 1993 году в индийском штате Керала, сегодня имеет мощную розничную сеть из более чем 250 торговых точек в 10 странах и в настоящее время входит в число крупнейших розничных продавцов ювелирных изделий в мире. Оборот компании составляет 4,51 млрд долларов в год.

Согласно заявлению Malabar Gold and Diamonds, на международном уровне компания будет и дальше укреплять свои позиции на таких рынках, как Сингапур, Малайзия, Оман, Катар, Бахрейн и ОАЭ.

В Индии стратегия расширения сосредоточена в таких штатах, как Тамил Наду, Телангана, Андхра-Прадеш, Карнатака, Махараштра, Дели, Западная Бенгалия, Уттар-Прадеш, Одиша и Керала.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





