Эксклюзив
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
Сегодня
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
Malabar Gold and Diamonds объявила о планах потратить 220 млн долларов на открытие 56 магазинов по всему миру
Этот индийский бренд ювелирных изделий из золота и бриллиантов заявил, что в течение 2021-2022 финансового года откроет 40 новых магазинов по всей Индии и 16 на других международных рынках.
Ожидается, что этот шаг создаст 1 750 рабочих мест. Компания Malabar Gold & Diamonds, основанная в 1993 году в индийском штате Керала, сегодня имеет мощную розничную сеть из более чем 250 торговых точек в 10 странах и в настоящее время входит в число крупнейших розничных продавцов ювелирных изделий в мире. Оборот компании составляет 4,51 млрд долларов в год.
Согласно заявлению Malabar Gold and Diamonds, на международном уровне компания будет и дальше укреплять свои позиции на таких рынках, как Сингапур, Малайзия, Оман, Катар, Бахрейн и ОАЭ.
В Индии стратегия расширения сосредоточена в таких штатах, как Тамил Наду, Телангана, Андхра-Прадеш, Карнатака, Махараштра, Дели, Западная Бенгалия, Уттар-Прадеш, Одиша и Керала.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished