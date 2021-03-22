Mountain Province Diamonds объявила результаты работы за 2020 финансовый год

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На прошлой неделе Mountain Province Diamonds Inc. объявила свои финансовые и операционные результаты за четвертый квартал и полный год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Согласно пресс-релизу алмазодобывающей компании, годовая выручка от продаж алмазного сырья составила 227 млн канадских долларов по сравнению с 276 млн долларов в 2019 году при средней реализованной стоимости одного карата 68 долларов против 84 долларов в 2019 году. Mountain Province Diamonds зарегистрировала чистый убыток в размере 263,4 млн долларов или 1,25 доллара на акцию по сравнению с чистым убытком в размере около 128,8 млн долларов или 0,61 доллара на акцию в 2019 году. Капитальные затраты составили 38,8 млн долларов, из которых 25,7 млн долларов приходятся на отложенные затраты на вскрышные работы, а оставшаяся часть в размере 13,1 млн долларов израсходована на покрытие капитальных затрат, связанных с производством.

В 2020 финансовом году было добыто 35,9 млн тонн руды по сравнению с 43,2 млн тонн в 2019 году (снижение на 17% г/г).

В четвертом квартале 2020 года было продано 957 120 каратов алмазов по средней цене 84 доллара США за карат, что принесло выручку в размере 80,2 млн долларов США, в то время как в четвертом квартале 2019 года было продано 771 799 каратов по средней цене 84 доллара США за карат, что принесло выручку в размере 65 млн долларов США.

В течение 2020 финансового года было продано 3 329 289 каратов алмазного сырья по средней цене 68 долларов США за карат при общей выручке в размере 227 млн долларов США по сравнению с 3 284 520 каратами, проданными по средней цене 84 доллара США за карат при общей выручке в размере 276 млн долларов США в 2019 финансовом году.

Президент и генеральный директор Mountain Province Diamonds Стюарт Браун (Stuart Brown) так прокомментировал эти результаты: «2020 год был трудным годом для компании и рудника Гачо Куэй (Gahcho Kué), что было связано с нехваткой персонала по причине пандемии и невозможности торговать на рынках алмазного сырья из-за глобальных локдаунов, которые привели к нашим низким результатам. 2020 год был, безусловно, очень сложным годом, и 2021 год, хотя и положительный с точки зрения восстановления цен на алмазы, не менее сложен с точки зрения планирования и производства. Мы по-прежнему сосредоточены на добыче и достижении наших целей по денежным потокам в постоянно меняющейся среде».

Mountain Province Diamonds сохраняет оптимизм в отношении того, что по мере преодоления последствий пандемии коронавируса в мире, восстановление цен как на алмазное сырье, так и на бриллианты будет продолжаться, как это было в последнем квартале 2020 года и первом квартале 2021 года. Продажи в рознице хорошо восстановились, и она должна продолжать извлекать выгоду из накопленных населением сбережений, которые будут потрачены после восстановления экономики.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





