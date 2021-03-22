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22 февраля 2021
АЛРОСА подвела итоги юбилейных торгов в честь 100-го аукциона
Российские алмазы массой 10,8 карата и более – так называемые алмазы спецразмеров – по закону продаются исключительно на международных аукционах. Первый такой аукцион Единая сбытовая организация АЛРОСА провела в Москве в 2003 году.
Весной 2021 года в честь 100-го аукциона в своей истории АЛРОСА провела серию торгов высококачественным алмазным сырьём в разных локациях. В дополнение к Юбилейному аукциону № 100, на который были выставлены три выдающихся кристалла массой 242,31 карата, 190,74 карата и 136,21 карата, группа провела еще два аукциона алмазов спецразмеров. Один из них проходил в цифровом формате с дополнительной возможностью физического просмотра в Дубае, где выставлялись три юбилейных лота. Второй, классический, прошел в столице мировой алмазно-бриллиантовой торговли Антверпене.
«Мы рады констатировать, что исключительный ассортимент сырья, который мы решили выставить на торги в честь такого важного для нас этапа, как 100-й в истории АЛРОСА аукцион алмазов спецразмеров, вызвал такой живой интерес среди покупателей. Параллельно с самим юбилейным аукционом, на который были выставлены три исключительно крупных лота, мы провели классический аукцион алмазов спецразмеров в Антверпене, а также цифровой аукцион с дополнительной опцией физического просмотра в Дубае. Это позволило обеспечить доступ к сырью максимальному количеству клиентов, несмотря на сохраняющиеся ограничения на поездки. Символично, что мы наблюдаем этот интерес именно сейчас, спустя ровно год после «шоковой заморозки» аукционов и алмазной торговли в целом. Это лучшее подтверждение тому, что алмазно-бриллиантовая отрасль с честью прошла беспрецедентные испытания и доказала свою устойчивость», - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Суммарная выручка трех аукционов, итоги которых были подведены 22 марта, составила $23,9 млн.
В том числе Юбилейный аукцион № 100 собрал $7,7 млн. Вследствие большого количества заявок торги по всем трем лотам проходили в многораундовом формате, количество раундов доходило до 26. В результате напряженной борьбы, длившейся почти семь часов, победителями стали три компании из Индии и ОАЭ.
Выручка цифрового аукциона, победителями которого стали 14 компаний из Индии, ОАЭ, Бельгии и Израиля, составила $5,5 млн за 30 лотов массой 625 каратов.
Аукцион в Антверпене собрал $10,7 млн. 25 компаний из Бельгии, Индии и Израиля приобрели 132 лота общей массой свыше 2,2 тыс. карат.