Petra Diamonds столкнулась с новыми обвинениями в нарушении прав человека на руднике Вильямсон

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Базирующаяся в Великобритании организация RAID собрала новые доказательства того, что охранники, нанятые Petra Diamonds на ее руднике Вильямсон (Williamson) в Танзании, по-прежнему нарушают права человека.

Последний отчет организации содержит свидетельства очевидцев, утверждающих, что охранники компании Zenith Security, работающие на алмазном руднике Вильямсон, намеренно заменяли резиновые пули металлом в своем оружии, чтобы запугать жителей, которые вошли на территорию концессии компании.

Petra Diamonds заявила, что очень серьезно относится к утверждениям о нарушениях прав человека на руднике Вильямсон.

«Petra Diamonds обязалась [предоставить] информацию о расследовании, проводимом внешним консультантом совместно с нашими юрисконсультами, и в объем этого расследования уже включены утверждения, упомянутые организацией RAID в ее отчете, - говорится в сообщении компании. - Как это подробно изложено в наших недавних заявлениях, компания предприняла ряд действий для решения ситуации на руднике Вильямсон, включая замену стороннего подрядчика по обеспечению безопасности на руднике».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





