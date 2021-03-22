Эксклюзив
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22 марта 2021
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Стремиться к совершенству
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22 февраля 2021
De Beers сокращает бюджет на разведку алмазов в Ботсване
В прошлом году компания потратила 44 млн ботсванских пул (4 млн долларов) на программы полевых исследований.
«Бюджет на геологоразведку в Ботсване на 2021 год будет сосредоточен на поддержке программ полевых исследований и выполнении технических работ за столом, - приводит издание Mmegi слова неназванного представителя De Beers по внешним связям. - Бюджет на 2021 год был сокращен, чтобы соответствовать текущему этапу жизненного цикла геологоразведочного проекта, в рамках которого в этом году будет больше внимания уделяться технической работе за столом для оценки важных данных и информации, полученных за последние два-три года».
В этом году разведка будет сосредоточена на районах Коконга (Kokong) и Кгалагади (Kgalagadi).
Ранее De Beers исследовала территорию площадью 3900 квадратных километров на окраине Тсабонга (Tsabong), на которой, как показали исторические исследования, могут находиться 80 кимберлитов, многие из которых площадью более 20 гектаров.
«Проект Тсабонг был завершен, и, хотя полученная информация не обязательно указывает на наличие экономически значимых залежей, De Beers успешно расширила свои знания о геологии Ботсваны, открыв 21 новую кимберлитовую трубку и предоставив обилие технических данных», - сказал представитель De Beers.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished