В период с апреля 2020 года по февраль 2021 года импорт золота в Индию упал на 3,3%

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Согласно данным министерства торговли Индии, импорт золота, который влияет на сальдо торгового баланса страны, упал на 3,3%, до 26,11 млрд долларов в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года.

Вместе с тем в феврале импорт золота вырос до 5,3 млрд долларов по сравнению с 2,36 млрд долларов в том же месяце прошлого года.

Снижение импорта золота помогло сократить торговый дефицит страны до 84,62 млрд долларов в течение 11 месяцев текущего финансового года по сравнению с 151,37 млрд долларов годом ранее. Правительство Индии снизило импортную пошлину на металл в союзном бюджете до 7,5%.

Индия - крупнейший импортер золота, которое в основном идет на удовлетворение потребностей ювелирной промышленности. В натуральном выражении страна ежегодно импортирует 800-900 тонн этого драгоценного металла.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





