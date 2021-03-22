Ожерелье из бриллиантов Голконды 1900-х годов выставлено на продажу в Бангкоке

Сегодня Новости

Несколько бесценных ювелирных украшений, усыпанных бриллиантами, добытыми на старинных рудниках Голконды, выставлены на продажу на аукционе в Бангкоке, и цена самого дорогого из них должна превысить 1,4 млн долларов, согласно изданию Indian Express.

Ожерелье весом 120 каратов из редких круглых бриллиантов, добытых на рудниках Голконды два столетия назад предположительно в период правления низамов Хайдерабада, дополнительно украшено бриллиантами новой огранки общим весом 5,6 карата, а также 18-каратным золотом, покрытым белым родием.

Аукционный дом Lotus Arts de Vivre сообщает: «Ожерелье Голконды изначально было заказано и изготовлено для королевской семьи в Индии примерно в начале 1900-х годов. Камням Голконды более 200 лет, они передавались из поколения в поколение в рамках одной семейной линии. Эти алмазы добыты на рудниках Коллур (Kollur), которые в настоящее время расположены в штате Андхра-Прадеш».

Еще одно винтажное колье, сделанное в 1920 году, с бриллиантами Голконды весом 50-52 карата, также выставлено на продажу. Запрашиваемая цена намного превышает 315 000 долларов. Также продается «чинтак» или колье-воротник, известное под этим названием во времена династии Асаф Джахи (1724-1948) в период правления низамов Хайдарабада. Это современная версия такого колье с бриллиантами Голконды и натуральным жемчугом Басры.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





