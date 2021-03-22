Эксклюзив
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Ожерелье из бриллиантов Голконды 1900-х годов выставлено на продажу в Бангкоке
Ожерелье весом 120 каратов из редких круглых бриллиантов, добытых на рудниках Голконды два столетия назад предположительно в период правления низамов Хайдерабада, дополнительно украшено бриллиантами новой огранки общим весом 5,6 карата, а также 18-каратным золотом, покрытым белым родием.
Аукционный дом Lotus Arts de Vivre сообщает: «Ожерелье Голконды изначально было заказано и изготовлено для королевской семьи в Индии примерно в начале 1900-х годов. Камням Голконды более 200 лет, они передавались из поколения в поколение в рамках одной семейной линии. Эти алмазы добыты на рудниках Коллур (Kollur), которые в настоящее время расположены в штате Андхра-Прадеш».
Еще одно винтажное колье, сделанное в 1920 году, с бриллиантами Голконды весом 50-52 карата, также выставлено на продажу. Запрашиваемая цена намного превышает 315 000 долларов. Также продается «чинтак» или колье-воротник, известное под этим названием во времена династии Асаф Джахи (1724-1948) в период правления низамов Хайдарабада. Это современная версия такого колье с бриллиантами Голконды и натуральным жемчугом Басры.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished