Азиатские покупатели скупают золото на фоне падения цен

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По сообщениям СМИ, цена на золото, которая упала почти до девятимесячного минимума, привлекает покупателей ювелирных изделий в Азии в поисках выгодных покупок.

После года спада спроса розничные торговцы закупают больше драгоценных металлов, чтобы угодить покупателям. Покупатели золота в Индии и Малайзии запасаются золотом для свадеб и инвестиций. Розничные инвесторы в Южной Корее скапливают слитки в огромных количествах, в то время как спрос в Китае привел к росту продаж в преддверии лунного Нового года.

Цена на золото на международном рынке 22 марта 2021 года упала на 0,9%, до 1729,6 доллара США за унцию, что привело к спросу на физическое золото. Ранее она падала ниже 1700 долларов, до самого низкого уровня с июня, что вызвало рост покупок со стороны потребителей, которых отпугивали цены, достигшие в августе рекордного уровня в 2075,47 доллара за унцию.

Ювелиры в Индии считают, что этот импульс продлится до благоприятного для жителей страны дня покупки золота в весенний праздник Акшая Трития в мае. Ювелиры ожидают, что в период с января по март продажи вырастут вдвое по сравнению с годом ранее.

В 2021 году в Китае потребление ювелирных изделий из золота вырастет на 28%. Продажи ювелирных изделий в крупных городских розничных магазинах более чем удвоились во время новогодних праздников по лунному календарю по сравнению с прошлым годом. Это подтолкнуло местный рынок к торговле с премией с середины января, чего не происходило с февраля 2020 года.

По словам дилеров, с февраля наценки на килограммовые слитки также растут в Сингапуре, Гонконге и Таиланде.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





