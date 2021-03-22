Эксклюзив
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Азиатские покупатели скупают золото на фоне падения цен
После года спада спроса розничные торговцы закупают больше драгоценных металлов, чтобы угодить покупателям. Покупатели золота в Индии и Малайзии запасаются золотом для свадеб и инвестиций. Розничные инвесторы в Южной Корее скапливают слитки в огромных количествах, в то время как спрос в Китае привел к росту продаж в преддверии лунного Нового года.
Цена на золото на международном рынке 22 марта 2021 года упала на 0,9%, до 1729,6 доллара США за унцию, что привело к спросу на физическое золото. Ранее она падала ниже 1700 долларов, до самого низкого уровня с июня, что вызвало рост покупок со стороны потребителей, которых отпугивали цены, достигшие в августе рекордного уровня в 2075,47 доллара за унцию.
Ювелиры в Индии считают, что этот импульс продлится до благоприятного для жителей страны дня покупки золота в весенний праздник Акшая Трития в мае. Ювелиры ожидают, что в период с января по март продажи вырастут вдвое по сравнению с годом ранее.
В 2021 году в Китае потребление ювелирных изделий из золота вырастет на 28%. Продажи ювелирных изделий в крупных городских розничных магазинах более чем удвоились во время новогодних праздников по лунному календарю по сравнению с прошлым годом. Это подтолкнуло местный рынок к торговле с премией с середины января, чего не происходило с февраля 2020 года.
По словам дилеров, с февраля наценки на килограммовые слитки также растут в Сингапуре, Гонконге и Таиланде.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished