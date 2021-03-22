Эксклюзив

Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

22 марта 2021

Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»

Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...

15 марта 2021

Стремиться к совершенству

В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...

08 марта 2021

Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл

Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...

01 марта 2021

«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds

Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...

22 февраля 2021

Азиатские покупатели скупают золото на фоне падения цен

Сегодня
Новости
По сообщениям СМИ, цена на золото, которая упала почти до девятимесячного минимума, привлекает покупателей ювелирных изделий в Азии в поисках выгодных покупок.
После года спада спроса розничные торговцы закупают больше драгоценных металлов, чтобы угодить покупателям. Покупатели золота в Индии и Малайзии запасаются золотом для свадеб и инвестиций. Розничные инвесторы в Южной Корее скапливают слитки в огромных количествах, в то время как спрос в Китае привел к росту продаж в преддверии лунного Нового года.
Цена на золото на международном рынке 22 марта 2021 года упала на 0,9%, до 1729,6 доллара США за унцию, что привело к спросу на физическое золото. Ранее она падала ниже 1700 долларов, до самого низкого уровня с июня, что вызвало рост покупок со стороны потребителей, которых отпугивали цены, достигшие в августе рекордного уровня в 2075,47 доллара за унцию.
Ювелиры в Индии считают, что этот импульс продлится до благоприятного для жителей страны дня покупки золота в весенний праздник Акшая Трития в мае. Ювелиры ожидают, что в период с января по март продажи вырастут вдвое по сравнению с годом ранее.
В 2021 году в Китае потребление ювелирных изделий из золота вырастет на 28%. Продажи ювелирных изделий в крупных городских розничных магазинах более чем удвоились во время новогодних праздников по лунному календарю по сравнению с прошлым годом. Это подтолкнуло местный рынок к торговле с премией с середины января, чего не происходило с февраля 2020 года.
По словам дилеров, с февраля наценки на килограммовые слитки также растут в Сингапуре, Гонконге и Таиланде.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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