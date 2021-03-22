Эксклюзив
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Новый крупный алмаз АО «АГД ДАЙМОНДС»
Фото: «АГД ДАЙМОНДС»
24 марта на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба АО «АГД ДАЙМОНДС» добыт алмаз ювелирного качества массой 72,94 карат.
Инновационные технологии при обогащении кимберлитов позволяют АО «АГД ДАЙМОНДС» регулярно добывать крупные алмазы высокого качества.
Напомним, в 2020 году на ГОКе им. В. Гриба было добыто 7 уникальных алмазов, вес каждого из которых превысил 50 карат.
Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая 4-е место по запасам в России и 7-е на планете.