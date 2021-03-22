Эксклюзив
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22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
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15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
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«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
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22 февраля 2021
Lucapa выручила 5,9 млн долларов от второй продажи алмазов с рудника Мотаэ
В сообщении компании говорится, что в ходе второй за год продажи алмазов с рудника Мотаэ достигнута средняя цена алмазов в 1 050 долларов за карат.
Выставленная на торги партия алмазов включала в себя камень цвета D весом 215 каратов и розовый камень весом 11 каратов.
«С момента повторного открытия после шестимесячной приостановки из-за COVID-19 Мотаэ продемонстрировал свое качество регулярным извлечением крупных и дорогих алмазов, что привело к тому, что средняя цена на алмазы с этого рудника превысила 1 000 долларов за карат в ходе второй подряд торговой сессии, - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Это [примерно] на 75% выше средней цены на алмазы, заложенной в бюджет Мотаэ в 2021 году, и руднику еще предстоит добавить к этому свою 50-процентную долю прибыли от нового партнерского соглашения по огранке алмазов».
В результате высоких объемов производства и продаж Мотаэ помог Lucapa Diamond погасить ссуду в размере 2 млн долларов, выданную на разработку, строительство и расширение рудника.
Lucapa Diamond недавно завершила проект расширения Мотаэ, который призван увеличить производственную мощность рудника на 45%, с 1,1 до 1,6 млн тонн руды в год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished