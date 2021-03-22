Lucapa выручила 5,9 млн долларов от второй продажи алмазов с рудника Мотаэ

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Компания Lucapa Diamond сообщила, что продала партию алмазов весом 5 619 каратов, добытых на принадлежащем ей на 70% руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, за 5,9 млн долларов.

В сообщении компании говорится, что в ходе второй за год продажи алмазов с рудника Мотаэ достигнута средняя цена алмазов в 1 050 долларов за карат.

Выставленная на торги партия алмазов включала в себя камень цвета D весом 215 каратов и розовый камень весом 11 каратов.

«С момента повторного открытия после шестимесячной приостановки из-за COVID-19 Мотаэ продемонстрировал свое качество регулярным извлечением крупных и дорогих алмазов, что привело к тому, что средняя цена на алмазы с этого рудника превысила 1 000 долларов за карат в ходе второй подряд торговой сессии, - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Это [примерно] на 75% выше средней цены на алмазы, заложенной в бюджет Мотаэ в 2021 году, и руднику еще предстоит добавить к этому свою 50-процентную долю прибыли от нового партнерского соглашения по огранке алмазов».

В результате высоких объемов производства и продаж Мотаэ помог Lucapa Diamond погасить ссуду в размере 2 млн долларов, выданную на разработку, строительство и расширение рудника.

Lucapa Diamond недавно завершила проект расширения Мотаэ, который призван увеличить производственную мощность рудника на 45%, с 1,1 до 1,6 млн тонн руды в год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





