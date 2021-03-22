Lucara Diamond рассматривает вопрос о займе в размере 220 млн долларов на подземное расширение рудника Карове

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Lucara Diamond поручила пяти международным финансовым организациям собрать 220 млн долларов для финансирования подземного расширения полностью принадлежащего ей рудника Карове (Karowe) в Ботсване.

Этими пятью компаниями являются ING Bank N.V., Natixis, Société Générale, Africa Finance Corporation и Afreximbank.

«Поручение пяти ведущим международным финансовым учреждениям с солидным опытом работы в горнодобывающей и металлургической отраслях и значительным опытом работы в Африке организовать кредитные линии на сумму более 200 млн долларов является значительным достижением для Lucara Diamond», - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).

По ее словам, этот пакет займов дополнит денежные потоки от продолжающейся работы на карьере Карове в течение следующих пяти лет, продлив срок эксплуатации месторождения с 2025 года как минимум до 2040 года.

Lucara Diamond отметила, что выполнение этого поручения является ключевой вехой в процессе финансирования проекта по подземному расширению Карове, капитальные затраты на которое оцениваются в 514 млн долларов.

Ожидается, что остальной капитал на этот проект будет обеспечен за счет операционного денежного потока, генерируемого добычей алмазов открытым способом на месторождении Карове.

Завершение работы по обеспечению кредитов намечено на середину 2021 года, финансирование компании - на вторую половину 2021 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





