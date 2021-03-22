Эксклюзив
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22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
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15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
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Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
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«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Lucara Diamond рассматривает вопрос о займе в размере 220 млн долларов на подземное расширение рудника Карове
Этими пятью компаниями являются ING Bank N.V., Natixis, Société Générale, Africa Finance Corporation и Afreximbank.
«Поручение пяти ведущим международным финансовым учреждениям с солидным опытом работы в горнодобывающей и металлургической отраслях и значительным опытом работы в Африке организовать кредитные линии на сумму более 200 млн долларов является значительным достижением для Lucara Diamond», - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).
По ее словам, этот пакет займов дополнит денежные потоки от продолжающейся работы на карьере Карове в течение следующих пяти лет, продлив срок эксплуатации месторождения с 2025 года как минимум до 2040 года.
Lucara Diamond отметила, что выполнение этого поручения является ключевой вехой в процессе финансирования проекта по подземному расширению Карове, капитальные затраты на которое оцениваются в 514 млн долларов.
Ожидается, что остальной капитал на этот проект будет обеспечен за счет операционного денежного потока, генерируемого добычей алмазов открытым способом на месторождении Карове.
Завершение работы по обеспечению кредитов намечено на середину 2021 года, финансирование компании - на вторую половину 2021 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished