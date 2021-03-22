Эксклюзив

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22 марта 2021

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Стремиться к совершенству

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«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds

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22 февраля 2021

Министерство финансов России не будет закупать алмазы у АЛРОСА

Сегодня
Новости
Министерство финансов России не намерено закупать алмазное сырье у компании АЛРОСА, поскольку в этом нет необходимости, учитывая хорошую динамику рынка, заявил журналистам, согласно сообщению РИА Новости/Прайм, заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.
Алексей Моисеев пояснил, что закупок не будет потому, что в последние два квартала рынок алмазного сырья очень сильно вырос и динамика на нем исключительно хорошая. По его словам, это не значит, что «закупок никогда не будет», просто сейчас к этому нет никаких предпосылок, а как будет развиваться ситуация в дальнейшем, неизвестно.
Заместитель министра напомнил, что возможность закупки стала обсуждаться, когда «продажи алмазов во втором квартале прошлого года составили ноль». Отметив затем, что с конца третьего квартала прошлого года пошло восстановление рынка и последующие два квартала были хорошими, Алексей Моисеев заключил, что сейчас никакой необходимости для закупки алмазов у АЛРОСА нет.

Владимир Малахов, Rough&Polished


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