Эксклюзив
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Lucapa Diamond увеличила алмазные ресурсы Луло на 35%
Однако влияние пандемии COVID-19 на достигнутые цены на алмазы в 2020 году привело к снижению их смоделированной стоимости до 1440 долларов за карат с 1620 долларов за карат годом ранее.
«Увеличение алмазных ресурсов Луло за последние несколько лет является прямым результатом упорядоченных инвестиций в программы разведки и оконтуривания аллювиальных месторождений со стороны Sociedade Mineira Do Lulo, - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Увеличение объема ресурсов на 35%, до [примерно] 136 000 каратов, является новым рекордом для Луло, несмотря на их уменьшение в связи с идущей в течение шести лет добычей».
Он добавил, что обновленные данные этого года подчеркивают ценный вклад недавно оконтуренных пойменных территорий, которые обеспечили добычу ряда высококачественных алмазов.
Lucapa Diamond сообщила, что на сегодняшний день было извлечено 112 000 каратов алмазов, проданных на общую сумму 200 млн долларов по средней цене 1790 долларов за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished