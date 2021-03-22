Lucapa Diamond увеличила алмазные ресурсы Луло на 35%

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Компания Lucapa Diamond сообщила, что запасы алмазов в недрах на принадлежащем ей на 40% алмазном руднике Луло (Lulo) в Анголе увеличились на 35%, до 135 900 каратов со 100 000 каратов в 2019 году.

Однако влияние пандемии COVID-19 на достигнутые цены на алмазы в 2020 году привело к снижению их смоделированной стоимости до 1440 долларов за карат с 1620 долларов за карат годом ранее.

«Увеличение алмазных ресурсов Луло за последние несколько лет является прямым результатом упорядоченных инвестиций в программы разведки и оконтуривания аллювиальных месторождений со стороны Sociedade Mineira Do Lulo, - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Увеличение объема ресурсов на 35%, до [примерно] 136 000 каратов, является новым рекордом для Луло, несмотря на их уменьшение в связи с идущей в течение шести лет добычей».

Он добавил, что обновленные данные этого года подчеркивают ценный вклад недавно оконтуренных пойменных территорий, которые обеспечили добычу ряда высококачественных алмазов.

Lucapa Diamond сообщила, что на сегодняшний день было извлечено 112 000 каратов алмазов, проданных на общую сумму 200 млн долларов по средней цене 1790 долларов за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





