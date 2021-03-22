Зимбабве продает алмазы единственному покупателю на фоне опасений о ценовом сговоре

Сегодня Новости

Согласно сообщениям СМИ, Зимбабве якобы продает все партии алмазного сырья на своих аукционах одному покупателю на фоне опасений, что некоторые коррумпированные чиновники из компаний Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) и Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ), возможно, разглашают резервные цены.

Так, газета Business Times ссылается на неназванные «занимающие хорошее положение» источники в правительстве и алмазном секторе, которые утверждают, что имел место сговор, позволивший ливанскому бизнесмену Джамалу Ахмеду (Jamal Ahmed) получить монополию на алмазы этой страны.

Газета заявила, что некоторые оценщики ZCDC и маркетологи MMCZ сообщают цены на алмазы потенциальным покупателям, устраняя конкуренцию на алмазных аукционах.

Сообщается, что в ZCDC было начато внутреннее расследование.

«Это синдикат, и есть веские внутренние признаки того, что существует ценовой сговор, и кто-то, вероятно, передает цены покупателям, и при этом только один покупатель перебивал цену других на каждом аукционе», - сказал один источник.

Другой источник сообщил, что прошлые аукционы привлекали ряд покупателей, в том числе из Бельгии, но создавшаяся в последнее время ситуация вызвала среди них недовольство.

Генеральный директор MMCZ Тонгай Музенда (Tongai Muzenda) сказал, что ничего не знает об этом и что ему еще не поступала информация о ценовом сговоре.

Исполнительный директор ZCDC Марк Мабхудху (Mark Mabhudhu) также сказал, что факт сговора трудно доказать и что компания приглашала много покупателей для участия в алмазных аукционах.

«Человек (Джамал Ахмед), предположительно победивший в торгах за алмазное сырье, - это человек, предложивший самую высокую цену, поэтому я не понимаю, в чем заключается сговор, если только кто-то не сообщает резервной стоимости, - сказал он. - Факт сговора очень трудно доказать. Мы получаем довольно много конкурирующих между собой предложений, и тот, кто, как утверждается, получает больше всего, скорее всего, будет сталкиваться с конкуренцией».

Сообщается, что Джамал Ахмед недоступен для комментариев.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





