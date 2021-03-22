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22 февраля 2021
Зимбабве продает алмазы единственному покупателю на фоне опасений о ценовом сговоре
Так, газета Business Times ссылается на неназванные «занимающие хорошее положение» источники в правительстве и алмазном секторе, которые утверждают, что имел место сговор, позволивший ливанскому бизнесмену Джамалу Ахмеду (Jamal Ahmed) получить монополию на алмазы этой страны.
Газета заявила, что некоторые оценщики ZCDC и маркетологи MMCZ сообщают цены на алмазы потенциальным покупателям, устраняя конкуренцию на алмазных аукционах.
Сообщается, что в ZCDC было начато внутреннее расследование.
«Это синдикат, и есть веские внутренние признаки того, что существует ценовой сговор, и кто-то, вероятно, передает цены покупателям, и при этом только один покупатель перебивал цену других на каждом аукционе», - сказал один источник.
Другой источник сообщил, что прошлые аукционы привлекали ряд покупателей, в том числе из Бельгии, но создавшаяся в последнее время ситуация вызвала среди них недовольство.
Генеральный директор MMCZ Тонгай Музенда (Tongai Muzenda) сказал, что ничего не знает об этом и что ему еще не поступала информация о ценовом сговоре.
Исполнительный директор ZCDC Марк Мабхудху (Mark Mabhudhu) также сказал, что факт сговора трудно доказать и что компания приглашала много покупателей для участия в алмазных аукционах.
«Человек (Джамал Ахмед), предположительно победивший в торгах за алмазное сырье, - это человек, предложивший самую высокую цену, поэтому я не понимаю, в чем заключается сговор, если только кто-то не сообщает резервной стоимости, - сказал он. - Факт сговора очень трудно доказать. Мы получаем довольно много конкурирующих между собой предложений, и тот, кто, как утверждается, получает больше всего, скорее всего, будет сталкиваться с конкуренцией».
Сообщается, что Джамал Ахмед недоступен для комментариев.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished