В 2022 году дебютирует выставка-ярмарка JGT Dubai

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Согласно пресс-релизу организаторов, первая дубайская выставка-ярмарка ювелирных изделий, драгоценных камней и технологии Jewellery, Gem & Technology Dubai (JGT Dubai), задуманная как инструмент высокоэффективного поиска поставщиков ювелирных изделий, состоится 22-24 февраля 2022 года во Всемирном торговом центре Дубая (Dubai World Trade Centre, DWTC).

Трехдневное мероприятие по поиску поставщиков является совместным предприятием двух ведущих отраслевых групп - Informa Markets Jewellery, организатора выставки Jewellery & Gem WORLD Hong Kong, и Italian Exhibition Group SpA (IEG), организатора выставки Vicenzaoro, при поддержке Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC), официального партнера выставки-ярмарки JGT Dubai.

JGT Dubai предлагает поставщикам возможность раскрыть весь потенциал объединенного рынка, насчитывающего 4 миллиарда потребителей, - и все это в пределах семи часов полета от Дубая. Возможность покупки особенно ориентирована на оптовиков, розничных торговцев и производителей из Ближнего Востока, Индии, России, Южной Европы и Северной Африки.

Для покупателей торговая площадка предоставляет им эксклюзивный доступ к широкому списку международных производителей, дизайнеров и ювелирных ателье, а также возможность изучать и открывать передовые тенденции в сфере ювелирных изделий, драгоценных камней, отраслевых технологий и услуг - все под одной крышей.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





