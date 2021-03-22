Эксклюзив
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
В 2022 году дебютирует выставка-ярмарка JGT Dubai
Трехдневное мероприятие по поиску поставщиков является совместным предприятием двух ведущих отраслевых групп - Informa Markets Jewellery, организатора выставки Jewellery & Gem WORLD Hong Kong, и Italian Exhibition Group SpA (IEG), организатора выставки Vicenzaoro, при поддержке Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC), официального партнера выставки-ярмарки JGT Dubai.
JGT Dubai предлагает поставщикам возможность раскрыть весь потенциал объединенного рынка, насчитывающего 4 миллиарда потребителей, - и все это в пределах семи часов полета от Дубая. Возможность покупки особенно ориентирована на оптовиков, розничных торговцев и производителей из Ближнего Востока, Индии, России, Южной Европы и Северной Африки.
Для покупателей торговая площадка предоставляет им эксклюзивный доступ к широкому списку международных производителей, дизайнеров и ювелирных ателье, а также возможность изучать и открывать передовые тенденции в сфере ювелирных изделий, драгоценных камней, отраслевых технологий и услуг - все под одной крышей.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished