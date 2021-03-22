Эксклюзив

Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

22 марта 2021

Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»

Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...

15 марта 2021

Стремиться к совершенству

В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...

08 марта 2021

Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл

Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...

01 марта 2021

«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds

Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...

22 февраля 2021

В 2022 году дебютирует выставка-ярмарка JGT Dubai

Сегодня
Новости
Согласно пресс-релизу организаторов, первая дубайская выставка-ярмарка ювелирных изделий, драгоценных камней и технологии Jewellery, Gem & Technology Dubai (JGT Dubai), задуманная как инструмент высокоэффективного поиска поставщиков ювелирных изделий, состоится 22-24 февраля 2022 года во Всемирном торговом центре Дубая (Dubai World Trade Centre, DWTC).
Трехдневное мероприятие по поиску поставщиков является совместным предприятием двух ведущих отраслевых групп - Informa Markets Jewellery, организатора выставки Jewellery & Gem WORLD Hong Kong, и Italian Exhibition Group SpA (IEG), организатора выставки Vicenzaoro, при поддержке Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC), официального партнера выставки-ярмарки JGT Dubai.
JGT Dubai предлагает поставщикам возможность раскрыть весь потенциал объединенного рынка, насчитывающего 4 миллиарда потребителей, - и все это в пределах семи часов полета от Дубая. Возможность покупки особенно ориентирована на оптовиков, розничных торговцев и производителей из Ближнего Востока, Индии, России, Южной Европы и Северной Африки.
Для покупателей торговая площадка предоставляет им эксклюзивный доступ к широкому списку международных производителей, дизайнеров и ювелирных ателье, а также возможность изучать и открывать передовые тенденции в сфере ювелирных изделий, драгоценных камней, отраслевых технологий и услуг - все под одной крышей.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати