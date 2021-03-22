Эксклюзив

Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

22 марта 2021

Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»

Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...

15 марта 2021

Стремиться к совершенству

В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...

08 марта 2021

Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл

Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...

01 марта 2021

«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds

Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...

22 февраля 2021

Горнодобывающая компания Northam Platinum показала хорошие результаты за первое полугодие

Сегодня
Новости
Компания по добыче металлов платиновой группы (МПГ) Northam Platinum показала хорошие операционные результаты за полугодие: нормализованная прибыль от производственной деятельности, торговли и капвложений выросла на 73,6%, до 3,3 млрд рандов при увеличении выручки от продаж на 51,9% — до 11,9 млрд рандов.
Ее операционная прибыль за шесть месяцев до конца декабря 2020 года выросла на 75,4% и составила 5,2 млрд рандов при марже 43,7%.
Денежные средства от операционной деятельности выросли до 3,1 млрд рандов, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации увеличилась на 69,5%, до 5,4 млрд рандов.
Northam Platinum сообщила, что объем производства увеличился на 21,1%, до 4 млн тонн руды, при этом объем производства рафинированного металла (включая платину, палладий, родий и золото) увеличился на 15%, до 352 741 унции, а производство хромового концентрата увеличилось на 11%.
«В настоящее время мы работаем почти на полную мощность. Однако COVID-19 остается угрозой для здоровья наших сотрудников, и мы по-прежнему следим за протоколами снижения рисков, внедренными в период 2020 финансового года. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией», — сказал Пол Данн (Paul Dunne), исполнительный директор Northam Platinum.
Проекты по производственному развитию компании, начатые в период низких цен на металлы, в настоящее время реализуются и вносят ценный вклад в условия для роста цен на металлы.
Проекты, которые также были временно свернуты, теперь возобновлены, что снизило влияние остановок производства на стратегию компании.

(1 доллар США = 14,84 ранда)

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати