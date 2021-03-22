Горнодобывающая компания Northam Platinum показала хорошие результаты за первое полугодие

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Компания по добыче металлов платиновой группы (МПГ) Northam Platinum показала хорошие операционные результаты за полугодие: нормализованная прибыль от производственной деятельности, торговли и капвложений выросла на 73,6%, до 3,3 млрд рандов при увеличении выручки от продаж на 51,9% — до 11,9 млрд рандов.

Ее операционная прибыль за шесть месяцев до конца декабря 2020 года выросла на 75,4% и составила 5,2 млрд рандов при марже 43,7%.

Денежные средства от операционной деятельности выросли до 3,1 млрд рандов, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации увеличилась на 69,5%, до 5,4 млрд рандов.

Northam Platinum сообщила, что объем производства увеличился на 21,1%, до 4 млн тонн руды, при этом объем производства рафинированного металла (включая платину, палладий, родий и золото) увеличился на 15%, до 352 741 унции, а производство хромового концентрата увеличилось на 11%.

«В настоящее время мы работаем почти на полную мощность. Однако COVID-19 остается угрозой для здоровья наших сотрудников, и мы по-прежнему следим за протоколами снижения рисков, внедренными в период 2020 финансового года. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией», — сказал Пол Данн (Paul Dunne), исполнительный директор Northam Platinum.

Проекты по производственному развитию компании, начатые в период низких цен на металлы, в настоящее время реализуются и вносят ценный вклад в условия для роста цен на металлы.

Проекты, которые также были временно свернуты, теперь возобновлены, что снизило влияние остановок производства на стратегию компании.



(1 доллар США = 14,84 ранда)



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





