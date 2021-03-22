Эксклюзив
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Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
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22 февраля 2021
Горнодобывающая компания Northam Platinum показала хорошие результаты за первое полугодие
Ее операционная прибыль за шесть месяцев до конца декабря 2020 года выросла на 75,4% и составила 5,2 млрд рандов при марже 43,7%.
Денежные средства от операционной деятельности выросли до 3,1 млрд рандов, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации увеличилась на 69,5%, до 5,4 млрд рандов.
Northam Platinum сообщила, что объем производства увеличился на 21,1%, до 4 млн тонн руды, при этом объем производства рафинированного металла (включая платину, палладий, родий и золото) увеличился на 15%, до 352 741 унции, а производство хромового концентрата увеличилось на 11%.
«В настоящее время мы работаем почти на полную мощность. Однако COVID-19 остается угрозой для здоровья наших сотрудников, и мы по-прежнему следим за протоколами снижения рисков, внедренными в период 2020 финансового года. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией», — сказал Пол Данн (Paul Dunne), исполнительный директор Northam Platinum.
Проекты по производственному развитию компании, начатые в период низких цен на металлы, в настоящее время реализуются и вносят ценный вклад в условия для роста цен на металлы.
Проекты, которые также были временно свернуты, теперь возобновлены, что снизило влияние остановок производства на стратегию компании.
(1 доллар США = 14,84 ранда)
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished