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22 февраля 2021
Lucapa Diamond завершила проект расширения алмазного рудника Мотаэ
В сообщении говорится, что перерабатывающий завод был передан производственной группе после завершения установки нового обходного конвейера скруббера, новой щековой дробилки первичного дробления и других связанных с этим модернизаций.
Модернизированный перерабатывающий завод в настоящее время повторно вводится в эксплуатацию и выводится на новый повышенный уровень производительности.
Согласно Lucapa Diamond, Мотаэ завершит наращивание производственной мощности к концу этого месяца и с начала второго квартала 2021 года будет работать в новом режиме.
«Завершение проекта расширения Мотаэ в срок и в рамках бюджета, несмотря на проблемы, созданные пандемией COVID-19 в начале января, — это заслуга руководства, персонала и подрядчиков Мотаэ, — сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — [Мы] надеемся на увеличение отдачи и выгоды от эффекта масштаба, для чего было разработано это расширение рудника».
Проект был завершен вовремя, в рамках бюджета и без происшествий, связанных с безопасностью.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished