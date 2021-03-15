Будущее государственной алмазной компании Зимбабве остается неопределенным

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Согласно местному еженедельнику, будущее государственной компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) остается неопределенным из-за потери прибыльных концессий и вмешательства правительства.

Газета Zimbabwe Independent сообщает, что жизнеспособность ZCDC ослабла после того, как Anjin Investments получила свою самую продуктивную концессию на алмазных месторождениях Маранге (Marange).

Сообщается, что Anjin является партнерством 50/50 между китайской Anhui Foreign Economic Construction и Zimbabwe Defense Industries через инвестиционный механизм последней под названием Matt Bronze.

Уходящий в отставку генеральный директор компании Шинги Маньеруке (Shingi Manyeruke) подтвердил газете, что Anjin забрала себе у ZCDC богатый алмазами участок, именуемый Порталом B (Portal B).

Предыдущие расследования показали, что ZCDC прекратила работу на четырех из своих концессий и отказалась от трех из четырех участков, на которых она проводил разведку алмазов.

Операции ZCDC в настоящее время ограничены Порталом A (Portal A) в Маранге и Порталом E (Portal E) в Чиманимани (Chimanimani).

Сообщается, что Портал E проходит оценку запасов полезных ископаемых.

Новый исполнительный директор ZCDC Марк Мабхудху (Mark Mabhudhu) ничем помочь не смог, когда еженедельник связался с ним для получения дополнительной информации о надвигающемся крахе компании.

«Как вы знаете, это очень конфиденциальная информация, которую вы просите опубликовать, и для ее публикации требуются определенные разрешения», - сказал он.

В 2016 году тогдашнее правительство покойного Роберта Мугабе запретило Anjin и нескольким другим компаниям работать в Маранге в связи с тем, что они якобы не перечисляли доходы от алмазов в казну.

Это привело к созданию государственной компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).

Однако в 2019 году новая администрация президента Эммерсона Мнангагвы разрешила компании Anjin вернуться в Маранге.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





