Botswana Diamonds добыла 11 алмазов и обнаружила «обильные» кимберлитовые индикаторы на проекте в Южной Африке

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Компания Botswana Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investments Market, AIM) и на бирже BSE, добыла 11 алмазов и обнаружила «обильные» кимберлитовые индикаторы в образцах породы, взятых при бурении на недавно обнаруженной трубке Ривер Кимберлайт (River Kimberlite) на проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке.

В сообщении компании говорится, что все алмазы отличаются хорошим цветом и чистотой, а также товарным качеством.

Однако алмазы пока не взвешивались, поскольку размер выборки был небольшим и они не репрезентативны для оценки возможной популяции.

Согласно Botswana Diamonds, эти кимберлитовые индикаторы включают в себя гранаты G10, G9 и эклогитовые гранаты.

«Извлечение такого количества кимберлитовых индикаторов и, в частности, алмазов, которые очень редко обнаруживаются в небольших пробах, взятых из узких скважин, пробуренных методом обратной циркуляции, очень обнадеживает и служит хорошим предзнаменованием потенциальной коммерческой выгоды этого захватывающего открытия», - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling).

Botswana Diamonds заявила, что следующим шагом будет детальная программа колонкового бурения, которая запланирована на сухой сезон.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





