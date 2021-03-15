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22 февраля 2021
Botswana Diamonds добыла 11 алмазов и обнаружила «обильные» кимберлитовые индикаторы на проекте в Южной Африке
В сообщении компании говорится, что все алмазы отличаются хорошим цветом и чистотой, а также товарным качеством.
Однако алмазы пока не взвешивались, поскольку размер выборки был небольшим и они не репрезентативны для оценки возможной популяции.
Согласно Botswana Diamonds, эти кимберлитовые индикаторы включают в себя гранаты G10, G9 и эклогитовые гранаты.
«Извлечение такого количества кимберлитовых индикаторов и, в частности, алмазов, которые очень редко обнаруживаются в небольших пробах, взятых из узких скважин, пробуренных методом обратной циркуляции, очень обнадеживает и служит хорошим предзнаменованием потенциальной коммерческой выгоды этого захватывающего открытия», - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling).
Botswana Diamonds заявила, что следующим шагом будет детальная программа колонкового бурения, которая запланирована на сухой сезон.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished