Компания Grib Diamonds выручила более $50 млн за алмазное сырье, проданное в ходе аукциона на ее Интернет-платформе

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Компания Grib Diamonds, являющаяся торговым подразделением AGD Diamonds, продала более 620 000 каратов алмазного сырья в ходе аукциона на своей Интернет-платформе, состоявшегося в четверг на прошлой неделе. Выручка превысила 50 млн долларов США.

Основные показы товара, включавшего в себя алмазное сырье с рудника им. Гриба в России, а также с ангольских рудников, прошли в Дубае, затем в Антверпене, после чего продукция была предложена участникам торгов.

Согласно компании Grib Diamonds, цены на алмазы специальных размеров и на камни свыше одного карата продемонстрировали продолжающийся рост, в то время как цены на мелкую продукцию характеризовались снижением, отмечает издание The Diamonds Loupe.





