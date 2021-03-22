Спрос на золото в Азии восстанавливается по мере роста экспорта из Швейцарии в Индию

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Согласно сообщениям СМИ, в феврале Швейцария впервые с сентября отправила золото в материковый Китай, а ее поставки в Индию и Таиланд выросли до многолетних максимумов, что свидетельствует о том, что спрос на слитки в Азии восстанавливается после шока, вызванного коронавирусом.

Спрос во всех трех азиатских странах упал в прошлом году из-за распространения пандемии COVID-19, и медленнее всего восстанавливается в Китае.

Данные швейцарской таможни показали, что в феврале Швейцария экспортировала 56,5 тонны золота в Индию, 11,2 тонны в Таиланд, 2 тонны в материковый Китай и 1 тонну в Гонконг.

Это самый высокий показатель для Индии за любой месяц с апреля 2019 года, для Таиланда с августа 2018 года и Гонконга с сентября. Это также первая партия золота в Китай с сентября.

Швейцария - крупнейший в мире центр переработки золота и транзитный узел, в то время как Индия и Китай являются двумя крупнейшими потребителями золота, а Таиланд - региональным торговым центром.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





