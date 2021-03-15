Kazera Global считает, что ее алмазное подразделение в Южной Африке работает прибыльно

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Инвестиционная компания Kazera Global, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), сообщила, что в феврале этого года производство алмазов ее подразделением в Южной Африке составило 242 карата по сравнению с 220 каратами в предыдущем месяце, о которых сообщалось 23 февраля 2021 года.

В сообщении Kazera Global говорится, что при продажной цене 200 долларов за карат ее южноафриканское алмазное подразделение выйдет на прибыльный уровень после того, как алмазное сырье будет продано.

«Последние результаты по алмазам означают, что наше южноафриканское предприятие теперь покрывает свои ... накладные расходы, - сказал исполнительный директор Kazera Global и управляющий южноафриканским производством Деннис Эдмондс (Dennis Edmonds). - Дополнительные доходы от складирования гравия и двух новых участков деятельности указывают на то, что этот проект должен стать основным источником денежных средств для компании [в ближайшее время]».

Компания получила разрешение на работу совместного предприятия и намерена начать работу до конца марта 2021 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





