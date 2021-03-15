Эксклюзив
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
Сегодня
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Kazera Global считает, что ее алмазное подразделение в Южной Африке работает прибыльно
В сообщении Kazera Global говорится, что при продажной цене 200 долларов за карат ее южноафриканское алмазное подразделение выйдет на прибыльный уровень после того, как алмазное сырье будет продано.
«Последние результаты по алмазам означают, что наше южноафриканское предприятие теперь покрывает свои ... накладные расходы, - сказал исполнительный директор Kazera Global и управляющий южноафриканским производством Деннис Эдмондс (Dennis Edmonds). - Дополнительные доходы от складирования гравия и двух новых участков деятельности указывают на то, что этот проект должен стать основным источником денежных средств для компании [в ближайшее время]».
Компания получила разрешение на работу совместного предприятия и намерена начать работу до конца марта 2021 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished