Signet Jewelers cообщила о высоких показателях в четвертом квартале

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Компания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила результаты продаж за 13 недель (четвертый квартал 2021 финансового года) и за 52 недели (2021 финансовый год), истекшие 30 января. Общий объем продаж Signet в четвертом квартале составил $2,2 млрд, что на 1,5% больше, чем в предыдущем финансовом году. Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 7,0% в годовом исчислении, электронная торговля – на 70,5% (23,4% от общего объема продаж). Продажи в физических магазинах снизились на 4,2%. Общий объем продаж Signet за год составил $5,2 млрд. Это на $910,2 млн, или на 14,8% меньше по сравнению с предыдущим годом на отчетной основе и на 14,9% ниже на постоянной валютной основе. Общий объем продаж в сопоставимых магазинах снизился на 10,8% в годовом исчислении. Объем продаж электронной торговли достиг $1,2 млрд, увеличившись на 57,9% в годовом исчислении. Доля интернет-продаж составила 22,7% от общего объема торговли против 12,2% в предыдущем году. Продажи в физических магазинах упали на 21,3%. «Наша компания сегодня сильнее: мы более инновационны, эффективны и продвинуты в цифровом плане. Мы извлекаем выгоду из нашего импульса, переходя к следующему этапу нашей стратегии роста под названием «Вдохновляющий блеск», которая направлена на победу в наших крупных категориях и странах; ускорение доходов от услуг; расширение нашего среднего рынка за счет расширения доступных сегментов роскоши и стоимости; и ускорение цифровой коммерции. Все это с акцентом на ведущие инновации в ювелирной промышленности и расширение сферы рынка Signet», -сказала Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор.



Алекс Шишло для Rough&Polished



