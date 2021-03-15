Signet Jewelers cообщила о высоких показателях в четвертом квартале

Эксклюзив

Шашикант Д. Шах, председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

Сегодня

Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»

Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...

15 марта 2021

Стремиться к совершенству

В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...

08 марта 2021

Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл

Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...

01 марта 2021

«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds

Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...

22 февраля 2021

Signet Jewelers cообщила о высоких показателях в четвертом квартале

Сегодня
Новости
Компания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила результаты продаж за 13 недель (четвертый квартал 2021 финансового года) и за 52 недели (2021 финансовый год), истекшие 30 января. Общий объем продаж Signet в четвертом квартале составил $2,2 млрд, что на 1,5% больше, чем в предыдущем финансовом году. Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 7,0% в годовом исчислении, электронная торговля – на 70,5% (23,4% от общего объема продаж). Продажи в физических магазинах снизились на 4,2%. Общий объем продаж Signet за год составил $5,2 млрд. Это на $910,2 млн, или на 14,8% меньше по сравнению с предыдущим годом на отчетной основе и на 14,9% ниже на постоянной валютной основе. Общий объем продаж в сопоставимых магазинах снизился на 10,8% в годовом исчислении. Объем продаж электронной торговли достиг $1,2 млрд, увеличившись на 57,9% в годовом исчислении. Доля интернет-продаж составила 22,7% от общего объема торговли против 12,2% в предыдущем году. Продажи в физических магазинах упали на 21,3%. «Наша компания сегодня сильнее: мы более инновационны, эффективны и продвинуты в цифровом плане. Мы извлекаем выгоду из нашего импульса, переходя к следующему этапу нашей стратегии роста под названием «Вдохновляющий блеск», которая направлена на победу в наших крупных категориях и странах; ускорение доходов от услуг; расширение нашего среднего рынка за счет расширения доступных сегментов роскоши и стоимости; и ускорение цифровой коммерции. Все это с акцентом на ведущие инновации в ювелирной промышленности и расширение сферы рынка Signet», -сказала Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор.

Алекс Шишло для Rough&Polished

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