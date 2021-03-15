Caledonia Mining будет включена во Всемирный индекс юниорных золотодобывающих компаний

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Компания Caledonia Mining, которая владеет и управляет рудником Бланкет (Blanket) в Зимбабве, впервые будет добавлена во Всемирный индекс юниорных золотодобывающих компаний MVIS Global Junior Gold Miners (GDXJ).

Индекс GDXJ составляет основу различных пассивных инвестиционных фондов золотого сектора на рынке Северной Америки, наиболее значительным из которых является биржевой фонд VanEck Vectors Junior Gold Miners с оборотом 5,2 млрд долларов.

Генеральный директор Caledonia Mining Стив Кертис (Steve Curtis) сказал, что включение в индекс, как ожидается, повысит авторитет горнодобывающей компании среди розничных и институциональных инвесторов.

«Добавление Caledonia Mining в индекс станет важной вехой для нашего бизнеса и наступит в интересное время для компании с вводом в эксплуатацию центрального ствола шахты, который должен быть завершен в первом квартале этого года», - сказал он. Центральный ствол продлит срок эксплуатации шахты, на которой ведет добычу золота Caledonia Mining, до 2034 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



