Эксклюзив
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
Вчера
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Caledonia Mining будет включена во Всемирный индекс юниорных золотодобывающих компаний
Индекс GDXJ составляет основу различных пассивных инвестиционных фондов золотого сектора на рынке Северной Америки, наиболее значительным из которых является биржевой фонд VanEck Vectors Junior Gold Miners с оборотом 5,2 млрд долларов.
Генеральный директор Caledonia Mining Стив Кертис (Steve Curtis) сказал, что включение в индекс, как ожидается, повысит авторитет горнодобывающей компании среди розничных и институциональных инвесторов.
«Добавление Caledonia Mining в индекс станет важной вехой для нашего бизнеса и наступит в интересное время для компании с вводом в эксплуатацию центрального ствола шахты, который должен быть завершен в первом квартале этого года», - сказал он. Центральный ствол продлит срок эксплуатации шахты, на которой ведет добычу золота Caledonia Mining, до 2034 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished