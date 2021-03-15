«Норникель» поддержит кольских саамов

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Достигнута договоренность о совместной подготовке долгосрочного соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между компанией «Норникель» и общественными организациями саамов Мурманской области. Об этом стало известно Rough&Polished по итогам сегодняшней встречи в Мурманске вице-президента компании Андрея Грачева с президентом Ассоциации кольских саамов Еленой Рочевой.

Обсуждались вопросы сохранения и развития саамского языка, культуры и традиционных видов хозяйственной деятельности коренных народов Мурманской области. Елена Рочева поблагодарила «Норникель» за поддержку нескольких социально значимых проектов: в 2019 году был издан «Альманах саамской литературы», в прошедшем году компанией была оказана помощь в создании памятника подвигу бойцов саамских оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья. Представительница саамской общественности также рассказала о деятельности общин и организации.

«Меры поддержки местных сообществ, представляющих интересы коренных малочисленных народов Севера, всегда находились в зоне особого внимания «Норникеля», действующего в рамках собственной Политики в отношении прав коренных народов (Indigenous Rights Policy). Компания имеет богатый положительный опыт взаимодействия с объединениями КМНС на Таймыре: реализуется разработанный «Норникелем» совместно с родовыми общинами пятилетний план развития. И хотя наших предприятий нет на территориях традиционного проживания саамов в Мурманской области, мы всегда с пониманием относимся к нуждам и запросам коренных жителей регионов деятельности компании. Сегодня есть все основания для продолжения нашего взаимодействия на новом качественном уровне», - подчеркнул Андрей Грачев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





