Эксклюзив
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
«Норникель» поддержит кольских саамов
Обсуждались вопросы сохранения и развития саамского языка, культуры и традиционных видов хозяйственной деятельности коренных народов Мурманской области. Елена Рочева поблагодарила «Норникель» за поддержку нескольких социально значимых проектов: в 2019 году был издан «Альманах саамской литературы», в прошедшем году компанией была оказана помощь в создании памятника подвигу бойцов саамских оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья. Представительница саамской общественности также рассказала о деятельности общин и организации.
«Меры поддержки местных сообществ, представляющих интересы коренных малочисленных народов Севера, всегда находились в зоне особого внимания «Норникеля», действующего в рамках собственной Политики в отношении прав коренных народов (Indigenous Rights Policy). Компания имеет богатый положительный опыт взаимодействия с объединениями КМНС на Таймыре: реализуется разработанный «Норникелем» совместно с родовыми общинами пятилетний план развития. И хотя наших предприятий нет на территориях традиционного проживания саамов в Мурманской области, мы всегда с пониманием относимся к нуждам и запросам коренных жителей регионов деятельности компании. Сегодня есть все основания для продолжения нашего взаимодействия на новом качественном уровне», - подчеркнул Андрей Грачев.
Владимир Малахов, Rough&Polished