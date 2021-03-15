Президент Танзании Джон Магуфули, конфликтовавший с горнодобывающими компаниями, скончался в возрасте 61 года

Президент Танзании Джон Магуфули (John Magufuli), который был занозой для большинства горнодобывающих компаний, работающих в этой восточноафриканской стране, умер в возрасте 61 года.Полагают, что Магуфули, который преуменьшал влияние пандемии COVID-19, скончался от коронавируса, хотя вице-президент страны Самиа Сулху Хасан (Samia Sulhu Hassan) сообщила в среду вечером, что он умер от сердечных осложнений во время лечения в больнице им. Эмилио Мзены в Дар-эс-Саламе.«Танзания потеряла храброго лидера», - сказала Хасан, которая, как говорят, может сменить Магуфули, завершив его президентский срок, заканчивающийся в 2025 году.Магуфули, которого прозвали «Бульдозером» за его энергичный стиль руководства, часто публично вступал в конфликты с иностранными горнодобывающими компаниями, которых он обвинял в обмане танзанийцев.В 2017 году его правительство конфисковало принадлежащие Petra Diamonds алмазы на сумму 30 млн долларов, обвинив алмазодобытчика в занижении стоимости камней перед их отправкой в Антверпен.В том же году Магуфули заклеймил руководителей Barrick Gold как воров во время спора по вопросу о налогах, в результате чего канадская компания заплатила 300 млн долларов за сохранение своей лицензии.Компания Acacia Mining была вынуждена заплатить крупный налог, поскольку ее обвинили в занижении стоимости отправляемых на экспорт полезных ископаемых в течение примерно двух десятилетий.Магуфули также подписал закон, согласно которому правительство получило 16% акций во всех горнодобывающих проектах, а также пригрозил выслать инвесторов в горную добычу, которых он обвинял в краже горных ресурсов в стране.