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15 февраля 2021
Президент Танзании Джон Магуфули, конфликтовавший с горнодобывающими компаниями, скончался в возрасте 61 года
Полагают, что Магуфули, который преуменьшал влияние пандемии COVID-19, скончался от коронавируса, хотя вице-президент страны Самиа Сулху Хасан (Samia Sulhu Hassan) сообщила в среду вечером, что он умер от сердечных осложнений во время лечения в больнице им. Эмилио Мзены в Дар-эс-Саламе.
«Танзания потеряла храброго лидера», - сказала Хасан, которая, как говорят, может сменить Магуфули, завершив его президентский срок, заканчивающийся в 2025 году.
Магуфули, которого прозвали «Бульдозером» за его энергичный стиль руководства, часто публично вступал в конфликты с иностранными горнодобывающими компаниями, которых он обвинял в обмане танзанийцев.
В 2017 году его правительство конфисковало принадлежащие Petra Diamonds алмазы на сумму 30 млн долларов, обвинив алмазодобытчика в занижении стоимости камней перед их отправкой в Антверпен.
В том же году Магуфули заклеймил руководителей Barrick Gold как воров во время спора по вопросу о налогах, в результате чего канадская компания заплатила 300 млн долларов за сохранение своей лицензии.
Компания Acacia Mining была вынуждена заплатить крупный налог, поскольку ее обвинили в занижении стоимости отправляемых на экспорт полезных ископаемых в течение примерно двух десятилетий.
Магуфули также подписал закон, согласно которому правительство получило 16% акций во всех горнодобывающих проектах, а также пригрозил выслать инвесторов в горную добычу, которых он обвинял в краже горных ресурсов в стране.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished