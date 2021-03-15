WDC и RJC вступили в партнерство для работы над ключевыми проблемами алмазной отрасли

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Согласно объединенному пресс-релизу Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) и Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC), эти организации вступили в партнерство с участием всех свои членов и подписали взаимные кодексы поведения.

Две ведущие организации в алмазной и ювелирной отрасли стремятся внедрить ответственные методы ведения бизнеса в цепочке поставок.

В рамках этого сотрудничества представитель RJC присоединится к Рабочей группе WDC по Кимберлийскому процессу, чтобы принять участие в критических обсуждениях Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS); вопроса о расширении определения конфликтных алмазов и принципов ответственного поиска источников поставки алмазов, а также принятия пересмотренной Системы гарантий (System of Warranties, SoW), разработанной WDC.

Со своей стороны, представитель WDC присоединится к Целевой рабочей группе RJC в рамках программы «Цели устойчивого развития» (Sustainable Development Goals, SDG), которая является платформой действий для ювелирной и часовой промышленности, приверженной достижению целей устойчивого развития. Оба решения сразу же вступили в силу.

Работая в партнерстве, и WDC, и RJC будут поддерживать участников своих организаций в применении ими соответствующих программ и принципов в их бизнес-системах, на практических семинарах и в ходе постоянного диалога с политиками и инвесторами.

Комментируя соглашение, Эдвард Ашер (Edward Asscher), президент WDC, сказал: «Это соглашение не только означает более глубокое понимание роли, которую играет Кимберлийский процесс, и критического управления, которое он обеспечивает, но и укрепляет репутацию нашей отрасли как бизнес-сектора, нацеленного на улучшение жизни всех наших членов, заинтересованных сторон, сообществ и стран».

Дэвид Буффар (David Bouffard), председатель RJC, отметил: «Мы верим в общие ценности, и нас воодушевляет возможность поделиться своими знаниями и опытом в области установления стандартов с членами WDC».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





