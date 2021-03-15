Китай сообщил о росте продаж ювелирных изделий в январе-феврале

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Китай сообщил об увеличении продаж ювелирных изделий на 99% в течение первых двух месяцев 2021 года. Данные Национального статистического бюро Китая показывают, что с января по февраль общие розничные продажи выросли на 33,8% по сравнению с показателями 2020 года. Китайское правительство связывает это с эффективным сдерживанием вируса COVID-19, а также с неуклонным восстановлением инвестиций и потребления, стабильной занятостью и ценами, которые обеспечивают основные средства существования для людей на фоне устойчивого восстановления национальной экономики.

В 2020 году продажи ювелирных изделий в Китае упали на 4,7% из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, и розничные торговцы ювелирными изделиями понесли огромные убытки. Однако в июле продажи начали восстанавливаться, а в декабре 2020 года продажи золота, серебра и ювелирных изделий выросли на 11,6%.

В то время как участники отрасли и экономисты рассчитывают на продолжение восстановления экономики Китая, Всемирный банк заявил, что в этом году экономика Китая, как ожидается, вырастет на 7,9 процента.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





