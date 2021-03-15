Roscan Gold привлекла $ 15 млн для финансирования продолжающейся геологоразведочной программы в Мали

Эксклюзив
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
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«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Roscan Gold привлекла $ 15 млн для финансирования продолжающейся геологоразведочной программы в Мали
Эта канадская компания по разведке золота заявила, что намерена использовать вырученные от предложения средства для финансирования своей текущей программы разведки в Мали и для пополнения оборотного капитала, а также для других общих корпоративных целей.
Обыкновенные акции, которые будут выпущены в рамках предложения, будут размещены в рамках проспекта эмиссии в краткой форме в провинциях Британская Колумбия, Альберта и Онтарио.
Ожидается, что закрытие предложения произойдет в начале следующего месяца и будет одобрено регулирующими органами, в том числе TSX Venture Exchange.
Roscan Gold специализируется на разведке и приобретении золотых участков в Западной Африке.
Компания располагает значительной земельной площадью с полностью принадлежащими ей разрешениями в районе действующих золотых приисков и крупных золотых месторождений, расположенных как к северу, так и к югу от ее проекта Кандиоле (Kandiole) в Западном Мали.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished