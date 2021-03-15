Roscan Gold привлекла $ 15 млн для финансирования продолжающейся геологоразведочной программы в Мали

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Roscan Gold Corporation, зарегистрированная на Фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange and TSX Venture Exchange, TSXV), собирается предложить и продать 35,7 млн обыкновенных акций по цене 0,42 доллара с тем, чтобы собрать чуть более 15 млн долларов.

Эта канадская компания по разведке золота заявила, что намерена использовать вырученные от предложения средства для финансирования своей текущей программы разведки в Мали и для пополнения оборотного капитала, а также для других общих корпоративных целей.

Обыкновенные акции, которые будут выпущены в рамках предложения, будут размещены в рамках проспекта эмиссии в краткой форме в провинциях Британская Колумбия, Альберта и Онтарио.

Ожидается, что закрытие предложения произойдет в начале следующего месяца и будет одобрено регулирующими органами, в том числе TSX Venture Exchange.

Roscan Gold специализируется на разведке и приобретении золотых участков в Западной Африке.

Компания располагает значительной земельной площадью с полностью принадлежащими ей разрешениями в районе действующих золотых приисков и крупных золотых месторождений, расположенных как к северу, так и к югу от ее проекта Кандиоле (Kandiole) в Западном Мали.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





