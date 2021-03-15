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15 февраля 2021
BlueRock Diamonds обнаружила три больших алмаза ювелирного качества на руднике Кареевлей
В сообщении компании об этом говорится, что обнаруженные алмазы весят 10,6 карата, 9,8 карата и 8,4 карата.
Наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что эти алмазы были добыты после продажи в январе камня весом 14,8 карата за 167 000 долларов.
«Средняя цена, которую мы получили за первые два месяца 2021 года, составила 423 доллара за карат», - сказал он.
Лицензионный участок Кареевлей охватывает 3000 га и содержит пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок с совокупными предполагаемыми ресурсами в 10,4 млн тонн руды или 516 200 каратов алмазов.
Планируемая добыча на Кареевлей в 1 млн тонн руды в год обеспечивает минимальный 10-летний срок службы рудника.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished