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15 февраля 2021

BlueRock Diamonds обнаружила три больших алмаза ювелирного качества на руднике Кареевлей

Сегодня
Новости
Компания BlueRock Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), добыла три крупных алмаза ювелирного качества на своем руднике Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке.
В сообщении компании об этом говорится, что обнаруженные алмазы весят 10,6 карата, 9,8 карата и 8,4 карата.
Наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что эти алмазы были добыты после продажи в январе камня весом 14,8 карата за 167 000 долларов.
«Средняя цена, которую мы получили за первые два месяца 2021 года, составила 423 доллара за карат», - сказал он.
Лицензионный участок Кареевлей охватывает 3000 га и содержит пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок с совокупными предполагаемыми ресурсами в 10,4 млн тонн руды или 516 200 каратов алмазов.
Планируемая добыча на Кареевлей в 1 млн тонн руды в год обеспечивает минимальный 10-летний срок службы рудника.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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