Эксклюзив
Шашикант Д. Шах, председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
Сегодня
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Топ-менеджер Barrick вошел в совет директоров Solaris
Кевин Томсон имеет более чем 35-летний опыт работы в горнодобывающей отрасли. В настоящее время он является старшим исполнительным вице-президентом по стратегическим вопросам в Barrick Gold Corporation.
«Мы рады приветствовать Кевина в совете директоров компании. Его опыт в вопросах слияния и поглощения компаний будет очень ценен для нас, так как мы активно продолжаем разрабатывать проект Варинца (Warintza) на юго-востоке Эквадора», - заявил Ричард Варке (Richard Warke), исполнительный председатель Solaris.
Томсон начал работать в Barrick в 2014 году. До этого он был старшим партнером в Davies Ward Phillips & Vineberg и одним из ведущих юристов Канады по слияниям и поглощениям. Он консультировал многие крупнейшие и наиболее успешные компании Канады, включая Barrick, по ряду ведущих сделок в отрасли, а также являлся ключевым советником по стратегическим и юридическим вопросам ряда ведущих частных предприятий этой страны. Кроме того, Томсон долгое время входил в состав комитета, ответственного за управление фирмой Davies Ward.
Solaris обладает обширным портфелем медных и золотых активов в Северной и Южной Америке, включая проект по добыче меди и золота Варинца в Эквадоре, проект Тамаруго (Tamarugo) в Чили и проекты Капричо (Capricho) и Пако Орко (Paco Orco) в Перу.
Виктория Кири для Rough&Polished