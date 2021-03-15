Топ-менеджер Barrick вошел в совет директоров Solaris

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Solaris Resources объявила о назначении Кевина Томсона (Kevin Thomson) в свой совет директоров. Томсон приступит к своим обязанностям немедленно, говорится на официальном сайте компании.

Кевин Томсон имеет более чем 35-летний опыт работы в горнодобывающей отрасли. В настоящее время он является старшим исполнительным вице-президентом по стратегическим вопросам в Barrick Gold Corporation.

«Мы рады приветствовать Кевина в совете директоров компании. Его опыт в вопросах слияния и поглощения компаний будет очень ценен для нас, так как мы активно продолжаем разрабатывать проект Варинца (Warintza) на юго-востоке Эквадора», - заявил Ричард Варке (Richard Warke), исполнительный председатель Solaris.

Томсон начал работать в Barrick в 2014 году. До этого он был старшим партнером в Davies Ward Phillips & Vineberg и одним из ведущих юристов Канады по слияниям и поглощениям. Он консультировал многие крупнейшие и наиболее успешные компании Канады, включая Barrick, по ряду ведущих сделок в отрасли, а также являлся ключевым советником по стратегическим и юридическим вопросам ряда ведущих частных предприятий этой страны. Кроме того, Томсон долгое время входил в состав комитета, ответственного за управление фирмой Davies Ward.

Solaris обладает обширным портфелем медных и золотых активов в Северной и Южной Америке, включая проект по добыче меди и золота Варинца в Эквадоре, проект Тамаруго (Tamarugo) в Чили и проекты Капричо (Capricho) и Пако Орко (Paco Orco) в Перу.



Виктория Кири для Rough&Polished





