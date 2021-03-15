Минфин России проведет аукцион по продаже 142 000 каратов алмазного сырья

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Министерство финансов Российской Федерации сообщило, что 21 апреля 2021 года проведет открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке природных алмазов (за исключением камней массой 10,8 карата и более) из Госфонда России. На продажу будет выставлено алмазное сырье общей массой 142 404,12 карата в составе 117 лотов.

Для участия в аукционе заявитель должен внести задаток в размере 60 000 руб., который, если он станет победителем аукциона, будет засчитан в счет платежей за приобретаемые природные алмазы. Прием заявок заканчивается 2 апреля. Просмотры лотов природных алмазов проводятся с 25 марта по 20 апреля. Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую цену лота.

Организаторы предупредили участников о необходимости соблюдать правила санитарной безопасности в ходе аукциона, сообщив, что участникам с повышенной температурой может быть отказано в осуществлении просмотра лотов природных алмазов, а также в участии в аукционе.

На аналогичном аукционе, состоявшемся в феврале, на продажу было выставлено алмазное сырье общей массой 311 181,76 карата, стартовая цена которого составила 18 685 492,79 долларов США. В результате аукциона покупатели приобрели 305 682,92 карата алмазов на сумму 20 890 848,14 долларов США.



Владимир Малахов, Rough&Polished





