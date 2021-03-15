Эксклюзив
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
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Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
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Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Минфин России проведет аукцион по продаже 142 000 каратов алмазного сырья
Для участия в аукционе заявитель должен внести задаток в размере 60 000 руб., который, если он станет победителем аукциона, будет засчитан в счет платежей за приобретаемые природные алмазы. Прием заявок заканчивается 2 апреля. Просмотры лотов природных алмазов проводятся с 25 марта по 20 апреля. Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую цену лота.
Организаторы предупредили участников о необходимости соблюдать правила санитарной безопасности в ходе аукциона, сообщив, что участникам с повышенной температурой может быть отказано в осуществлении просмотра лотов природных алмазов, а также в участии в аукционе.
На аналогичном аукционе, состоявшемся в феврале, на продажу было выставлено алмазное сырье общей массой 311 181,76 карата, стартовая цена которого составила 18 685 492,79 долларов США. В результате аукциона покупатели приобрели 305 682,92 карата алмазов на сумму 20 890 848,14 долларов США.
Владимир Малахов, Rough&Polished