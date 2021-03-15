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15 февраля 2021

Минфин России проведет аукцион по продаже 142 000 каратов алмазного сырья

Сегодня
Новости
Министерство финансов Российской Федерации сообщило, что 21 апреля 2021 года проведет открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке природных алмазов (за исключением камней массой 10,8 карата и более) из Госфонда России. На продажу будет выставлено алмазное сырье общей массой 142 404,12 карата в составе 117 лотов.
Для участия в аукционе заявитель должен внести задаток в размере 60 000 руб., который, если он станет победителем аукциона, будет засчитан в счет платежей за приобретаемые природные алмазы. Прием заявок заканчивается 2 апреля. Просмотры лотов природных алмазов проводятся с 25 марта по 20 апреля. Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую цену лота.
Организаторы предупредили участников о необходимости соблюдать правила санитарной безопасности в ходе аукциона, сообщив, что участникам с повышенной температурой может быть отказано в осуществлении просмотра лотов природных алмазов, а также в участии в аукционе.
На аналогичном аукционе, состоявшемся в феврале, на продажу было выставлено алмазное сырье общей массой 311 181,76 карата, стартовая цена которого составила 18 685 492,79 долларов США. В результате аукциона покупатели приобрели 305 682,92 карата алмазов на сумму 20 890 848,14 долларов США.

Владимир Малахов, Rough&Polished


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