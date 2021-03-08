Эксклюзив
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
Вчера
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
GV Gold разместит свои акции на Московской бирже
На сайте компании говорится, что до проведения IPO акции фирмы на открытых рынках не размещались.
«С самого первого дня мы видели будущее GV Gold именно в качестве публичной компании. Намерение разместить акции на Московской Бирже свидетельствует о достижении впечатляющих масштабов и результатов нашей Компании и о твердой уверенности в продолжении динамичного роста бизнеса. IPO на Московской бирже позволит донести нашу историю роста до широкого круга инвесторов и в еще большей степени диверсифицировать структуру акционеров», - сообщил генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов.
Компания также планирует внести определенные изменения в структуру корпоративного управления для соответствия лучшим международным практикам. В рамках этого процесса на внеочередном собрании акционеров, которое запланировано на 19 марта 2021 года, ожидается утверждение нового состава Совета директоров, в который войдут три новых неисполнительных независимых директора – Лу Наумовски, Алексей Гнедовский и Сергей Попов.
На данный момент GV Gold является одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся золотодобывающих компаний России.
По словам Владислава Баршинова, фирма имеет обширную ресурсную базу и высококачественные активы. В настоящее время она ведет деятельность в двух наиболее богатых золотыми запасами регионах России – Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Кроме того, GV Gold намерена запустить два новых стратегических проекта роста – Красный и Светловское, что позволит компании достичь среднесрочную цель по увеличению годового объема производства свыше 400 тыс. унций золота к 2025 году.
Доказанные и вероятные запасы GV Gold по стандартам JORC составляют 5,3 млн унций со средним содержанием золота 1,2 г/т, а измеренные и оцененные ресурсы достигают объема 10,8 млн унций.
Виктория Кири для Rough&Polished