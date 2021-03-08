GV Gold разместит свои акции на Московской бирже

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Золотодобывающая компания GV Gold совместно с дочерними предприятиями объявила о своем намерении провести первичное публичное размещение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

На сайте компании говорится, что до проведения IPO акции фирмы на открытых рынках не размещались.

«С самого первого дня мы видели будущее GV Gold именно в качестве публичной компании. Намерение разместить акции на Московской Бирже свидетельствует о достижении впечатляющих масштабов и результатов нашей Компании и о твердой уверенности в продолжении динамичного роста бизнеса. IPO на Московской бирже позволит донести нашу историю роста до широкого круга инвесторов и в еще большей степени диверсифицировать структуру акционеров», - сообщил генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов.

Компания также планирует внести определенные изменения в структуру корпоративного управления для соответствия лучшим международным практикам. В рамках этого процесса на внеочередном собрании акционеров, которое запланировано на 19 марта 2021 года, ожидается утверждение нового состава Совета директоров, в который войдут три новых неисполнительных независимых директора – Лу Наумовски, Алексей Гнедовский и Сергей Попов.

На данный момент GV Gold является одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся золотодобывающих компаний России.

По словам Владислава Баршинова, фирма имеет обширную ресурсную базу и высококачественные активы. В настоящее время она ведет деятельность в двух наиболее богатых золотыми запасами регионах России – Иркутской области и Республике Саха (Якутия).

Кроме того, GV Gold намерена запустить два новых стратегических проекта роста – Красный и Светловское, что позволит компании достичь среднесрочную цель по увеличению годового объема производства свыше 400 тыс. унций золота к 2025 году.

Доказанные и вероятные запасы GV Gold по стандартам JORC составляют 5,3 млн унций со средним содержанием золота 1,2 г/т, а измеренные и оцененные ресурсы достигают объема 10,8 млн унций.



Виктория Кири для Rough&Polished





