На гонконгском аукционе будут представлены два исключительных браслета

Сегодня Новости

Бриллиантовый браслет от Cartier и браслет из жадеита возглавят крупнейший ювелирный аукцион Sotheby’s, который состоится 20 апреля в Гонконге.

На торгах «Великолепные ювелирные изделия» (Magnificent Jewels) будет представлен браслет с бриллиантами и горным хрусталем, сочетающий в себе легендарное художественное искусство и мастерство Cartier с безупречным белым бриллиантом грушевидной огранки весом 63,66 карата. На создание изделия ушло почти 2000 часов. Браслет отдает дань уважения стилю ар-деко благодаря инновационной комбинации двух бесцветных драгоценных камней, которые дополняют друг друга. Ожидается, что это произведение будет продаваться по цене от 5,16 до 8,39 млн долларов США.

Еще одна звезда продаж - браслет из жадеита весом 277,673 карата. Его цветовой диапазон простирается от зеленого до ярко-зеленого, что является характеристикой лучшего зеленого жадеита из Мьянмы.

На аукционе также будет представлен широкий ассортимент украшений с автографами, который составляет половину от общего числа лотов, в том числе изделия от компаний Boucheron, Bulgari, Cartier, Chanel, Chopard, Graff, Harry Winston, Hermes, Sotheby's Diamonds и Van Cleef & Arpels.

Вэньхао Ю (Wenhao Yu), заместитель председателя ювелирного отделения Sotheby's Asia, сказал, что аппетит к высококачественным ювелирным изделиям в Азии никогда не был таким сильным.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





