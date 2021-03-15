Эксклюзив
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Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
На гонконгском аукционе будут представлены два исключительных браслета
На торгах «Великолепные ювелирные изделия» (Magnificent Jewels) будет представлен браслет с бриллиантами и горным хрусталем, сочетающий в себе легендарное художественное искусство и мастерство Cartier с безупречным белым бриллиантом грушевидной огранки весом 63,66 карата. На создание изделия ушло почти 2000 часов. Браслет отдает дань уважения стилю ар-деко благодаря инновационной комбинации двух бесцветных драгоценных камней, которые дополняют друг друга. Ожидается, что это произведение будет продаваться по цене от 5,16 до 8,39 млн долларов США.
Еще одна звезда продаж - браслет из жадеита весом 277,673 карата. Его цветовой диапазон простирается от зеленого до ярко-зеленого, что является характеристикой лучшего зеленого жадеита из Мьянмы.
На аукционе также будет представлен широкий ассортимент украшений с автографами, который составляет половину от общего числа лотов, в том числе изделия от компаний Boucheron, Bulgari, Cartier, Chanel, Chopard, Graff, Harry Winston, Hermes, Sotheby's Diamonds и Van Cleef & Arpels.
Вэньхао Ю (Wenhao Yu), заместитель председателя ювелирного отделения Sotheby's Asia, сказал, что аппетит к высококачественным ювелирным изделиям в Азии никогда не был таким сильным.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished