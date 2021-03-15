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Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
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15 февраля 2021
Dateline Resources приобретет золотую шахту Колизей у дочерней компании Barrick Gold
Полностью принадлежащая Barrick Gold LAC Minerals готова продать Dateline 83 горнодобывающих предприятия, включая золотой рудник Колизей и прилегающие территории.
В соответствии с соглашением Dateline внесет $500 тыс. на целевой депозитный счет к 21 марта 2021 года. Эта сумма будет передана LAC, если Dateline выразит намерение расторгнуть соглашение или если транзакции не будут закрыты до 21 октября 2021 года.
Так, Dateline также должна будет предоставить соответствующим властям $756 880 в виде облигаций и выплатить Barrick $1,5 млн к моменту завершения технико-экономического обоснования, начала разработки участка для добычи руды или же продажи собственности.
Barrick также получит право на 2,5 % чистого дохода металлургического завода от всей будущей добычи любых металлов на руднике Колизей.
Для завершения сделки по приобретению золотого рудника Dateline намерена привлечь $1 млн путем частного размещения акций для профессиональных инвесторов. До 19 марта 2021 года компания выпустит до 400 млн новых акций по цене 0,25 цента.
В настоящий момент Dateline ведет переговоры с кредитором из США о предоставлении кредитной линии на сумму $6,8 млн. Эти средства, как сообщается, компания направит на завершение подземной разработки и программу бурения на полностью принадлежащем ей участке Голд Линкс (Gold Links) в Колорадо.
После завершения сделки с LAC Minerals Dateline проведет на руднике Колизей анализ исторических данных, геофизические работы и завершит программу по бурению с тем, чтобы подтвердить оценку ресурсов и проверить сведения о глубине и обширности залежей.
Золотой рудник Колизей расположен на участке Уокер Лейн Тренд (Walker Lane Trend) в Калифорнии. На его территории располагаются такие значимые объекты, как золотой рудник Касл Маунтин (Castle Mountain) компании Equinox Gold, рудник Колизей и разрабатываемая MP Materials шахта Маунтин Пасс (Mountain Pass), которая является единственной в Америке шахтой по добыче редкоземельных металлов.
Виктория Кири для Rough&Polished